В Нижегородской области начал работу интернет-портал «Серафимова земля»

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:22:12+03:00

Через сайт можно заказать требы и внести пожертвования на восстановление храмов

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На портале https://серафим.рф можно найти информацию об истории городов проекта, о святынях, музеях, храмах, монастырях на территории Арзамаса, Дивеева, Сарова и Нижнего Новгорода, а также биографию и интересные факты о личности преподобного Серафима Саровского. Портал открылся в рамках проекта по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

С помощью портала прихожане могут «Подать записку», то есть заказать поминовения в монастырях Нижегородской епархии. Также через портал можно внести пожертвование на восстановление и строительство обителей.

В дополнение на портале имеется православный календарь, советы для желающих стать трудниками в монастырях, информация о социальных проектах «С именем преподобного Серафима Саровского.

Портал обновляется, дополняется актуальной информацией. В будущем планируются регулярные онлайн-трансляции служб из храмов и монастырей Дивеева и Арзамаса, кафедрального собора Александра Невского в Нижнем Новгороде и даже из уникального 300-летнего пещерного храма во имя преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских в Сарове.

Напомним, проект по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» создан с целью возрождения Саровской и Дивеевской обителей.

ИСТОЧНИК KP.RU