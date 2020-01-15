«Ему стало намного лучше»: Спасенного из полыньи лосенка вернули в лес под Нижним Новгородом

История чудесного спасения лосенка в канун Рождества поразила всю Нижегородскую область. Первыми провалившегося под лед малыша заметили жители села Работки в Кстовском районе. Остаться в стороне при виде этого несчастья они не смогли и поспешили ему на выручку.

- Когда мы приехали на место, то увидели лося в полынье, - рассказал местный житель Петр Бритов. - Сам он выбраться не мог, поэтому пришлось вытаскивать его с помощью автомобиля.

Без помощи людей лосенок из полыньи не смог бы выбраться.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Спасенного лосенка тут же отнесли в теплое помещение. Искупавшись в ледяной воде, без помощи медиков он обойтись не мог. К счастью, сейчас жизни и здоровью животного ничего не угрожает. После недельной передержки, его решено было вернуть обратно в лес.

- Самка лося была выпущена на территорию воспроизводственного участка, где действуют ограничения на охоту и проводятся мероприятия по прикорму, - заверил консультант комитета госохотнадзора Николай Хонин.

К слову, все участники спасательной операции получили благодарности от комитета госохотнадзора.

Напомним, в 2018 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы «Охрана животного мира Нижегородской области».

КСТАТИ

Если вы встретили дикое животное, оказавшееся в трудной ситуации, то стоит позвонить в круглосуточную экологическую диспетчерскую «Зеленый телефон» 433−22−11 или по единому номеру 112.