Жители Нижегородской области, рискуя жизнью, спасали лося

В новогодние каникулы жители села Работки в Кстовской области обнаружили, что под лед провалился лось, и не может выбраться самостоятельно. Рискуя жизнью, спасать лося бросился старший инспектор Нижегородского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Сергей Шушеров. Ему помогали неравнодушные жители села.

Как впоследствии выяснилось, под лед провалилась лосиха. Совместными усилиями попавшее в беду животное удалось вытащить на берег, где ветеринары оказали ему необходимую помощь.

Сергей Шушеров бросился спасать молодое животное, рискуя собственной жизнью. Фото: СОЦСЕТИ

Затем выкупавшуюся в ледяной водичке лосиху перенесли в теплое помещение. «Сейчас жизни и здоровью копытного ничего не угрожает. Через несколько дней передержки животное выпустят в естественную среду обитания», - сообщил Сергей Шушеров.

Ранее сообщалось, что в середине декабря сотрудники госохотнадзора спасали лосиху в Городецком районе. Молодая самка с завидным упорством дважды пыталась пересечь озеро по тонкому льду и проваливалась под лед.

Напоминаем, если вы стали свидетелем подобного происшествия, обратитесь в круглосуточную экологическую диспетчерскую «Зеленый телефон» 433−22−11 или по единому номеру 112.