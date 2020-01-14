2020-01-14T15:06:46+03:00
Общество

Новые терминалы оплаты проезда в нижегородских автобусах адаптируют для транспортных карт

Валидаторами нового образца планируется оборудовать 200 автобусов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новые терминалы оплаты проезда в нижегородских автобусах адаптируют для транспортных карт.Новые терминалы оплаты проезда в нижегородских автобусах адаптируют для транспортных карт.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Новые терминалы безналичной оплаты проезда, появившиеся в нижегородских автобусах, на прошлой неделе вызвали настоящий ажиотаж в социальных сетях. Больше всего нижегородцев удивил тот факт, что после оплаты проезда, они не получают никакого билета.

- На днях я зашла в автобус № 68, - возмущалась нижегородка Мария Полякова. - Кондуктор в это время в другой части автобуса пробивала билеты. Ну, я и подумала, раз аппарат есть, почему им не воспользоваться? Аппарат показал, что оплата прошла успешно и все – ни билета, ничего. Благо сразу пришло подтверждение на телефон, что списали 26 рублей. И я показала его кондуктору.

Вскоре выяснилась еще более интересная деталь – новые терминалы не принимают к оплате транспортные карты, которыми успела обзавестись добрая половина города.

- Терминалы в новых автобусах не являются терминалами системы «Ситикард», поэтому не принимают к оплате проезда транспортные карты Нижегородской области, - пояснил тогда «Комсомолке» директор компании «Ситикард» Юрий Рябиков. – Соответственно, и бесплатные пересадки на них не предусмотрены.

Впрочем, в городской администрации уверяют, что долго такая ситуация не продлится. В скором времени все новые терминалы будут адаптированы для приема транспортных карт.

- Учитывая, что валидаторы пока не считывают информацию с транспортных карт, оплата также возможна через кондукторов и водителей, имеющих переносной транспортный терминал, - пояснили «Комсомолке» в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода. - В перспективе к оплате будут приниматься и транспортные карты. В настоящее время продолжается доработка программного обеспечения валидаторов для подключения к оператору АСКОП, для приема к оплате транспортных карт.

Что касается отсутствия бумажного билета, то паниковать нижегородцам не стоит – факт оплаты проезда можно легко отследить через личный кабинет пассажира.

- Эти терминалы позволяют производить оплату проезда банковскими картами любого банка, оснащенными чипом или технологией бесконтактной оплаты, а также мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей, - пояснили в департаменте транспорта. - Факт оплаты проезда через стационарный валидатор и электронный билет, подтверждающий факт оплаты проезда, отражается в личном кабинете пассажира.

В скором времени таких терминалов в городских автобусах будет появляться все больше и больше. В конечном итоге ими будут оснащены свыше 200 автобусов.

- Городской администрацией закуплены 200 новых автобусов ЛиАЗ, - напомнили в департаменте транспорта. - В настоящее время на линию вышли уже 56 машин. Еще 74 машины проходят техническую регистрацию, после чего также выйдут на трассу. Оставшиеся 70 автобусов поступят в ближайшее время. В рамках пилотного проекта по оплате проезда в общественном транспорте без кондукторов все эти автобусы будут оснащены стационарными терминалами оплаты проезда, установленными у каждой двери автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Павел Крашенинников - об инициативе Владимира Жириновского «поправить» гимн России: «Главная песня страны» испытана временем, она - под защитой Закона
Об этом глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
«Как хорошо, что я не играл у Бормана!»: Легендарного тренера нижегородского «Локомотива» вспомнили Валерий Карпин и Евгений Савин
Нижегородцы жалуются на массовые сбои «ВКонтакте»
Руководителем Нижегородского онкодиспансера назначен Сергей Гамаюнов
Нижегородские эксперты проверили качество песко-соляной смеси для обработки дорог
Елена Загайнова назначена врио ректора Нижегородского университета
Более 174 миллионов рублей выделяется на переобучение нижегородцев в рамках нацпроектов в 2020 году
Нижегородский врач Ольга Плаксина стала лидером голосования в номинации «Детский онколог»
По итогам прошлого года больше остальных в Нижнем Новгороде зарабатывали строители
В Нижнем Новгороде произошло возгорание на заводе «ГАЗ»
Нижегородец предстанет перед судом за совершение двойного убийства с особой жестокостью
Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе на создание талисмана ВПН-2020.
Дело директора нижегородского МИАЦ передано в Следственный комитет
Нижегородским школам искусств и колледжам приобретут новые музыкальные инструменты
В Нижегородской области произошел разлив технической жидкости
Ревнивому нижегородцу грозит до двух лет лишения свободы
19-летний нижегородец, до смерти избивший прохожего из-за сигареты, выслушал приговор
Стало известно, сколько стоит самый дорогой коттедж в Нижегородской области
Более трех тысяч человек прокатились на двухэтажном экскурсионном автобусе по Нижнему за новогодние праздники