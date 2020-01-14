Новые терминалы оплаты проезда в нижегородских автобусах адаптируют для транспортных карт

Новые терминалы безналичной оплаты проезда, появившиеся в нижегородских автобусах, на прошлой неделе вызвали настоящий ажиотаж в социальных сетях. Больше всего нижегородцев удивил тот факт, что после оплаты проезда, они не получают никакого билета.

- На днях я зашла в автобус № 68, - возмущалась нижегородка Мария Полякова. - Кондуктор в это время в другой части автобуса пробивала билеты. Ну, я и подумала, раз аппарат есть, почему им не воспользоваться? Аппарат показал, что оплата прошла успешно и все – ни билета, ничего. Благо сразу пришло подтверждение на телефон, что списали 26 рублей. И я показала его кондуктору.

Вскоре выяснилась еще более интересная деталь – новые терминалы не принимают к оплате транспортные карты, которыми успела обзавестись добрая половина города.

- Терминалы в новых автобусах не являются терминалами системы «Ситикард», поэтому не принимают к оплате проезда транспортные карты Нижегородской области, - пояснил тогда «Комсомолке» директор компании «Ситикард» Юрий Рябиков. – Соответственно, и бесплатные пересадки на них не предусмотрены.

Впрочем, в городской администрации уверяют, что долго такая ситуация не продлится. В скором времени все новые терминалы будут адаптированы для приема транспортных карт.

- Учитывая, что валидаторы пока не считывают информацию с транспортных карт, оплата также возможна через кондукторов и водителей, имеющих переносной транспортный терминал, - пояснили «Комсомолке» в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода. - В перспективе к оплате будут приниматься и транспортные карты. В настоящее время продолжается доработка программного обеспечения валидаторов для подключения к оператору АСКОП, для приема к оплате транспортных карт.

Что касается отсутствия бумажного билета, то паниковать нижегородцам не стоит – факт оплаты проезда можно легко отследить через личный кабинет пассажира.

- Эти терминалы позволяют производить оплату проезда банковскими картами любого банка, оснащенными чипом или технологией бесконтактной оплаты, а также мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей, - пояснили в департаменте транспорта. - Факт оплаты проезда через стационарный валидатор и электронный билет, подтверждающий факт оплаты проезда, отражается в личном кабинете пассажира.

В скором времени таких терминалов в городских автобусах будет появляться все больше и больше. В конечном итоге ими будут оснащены свыше 200 автобусов.

- Городской администрацией закуплены 200 новых автобусов ЛиАЗ, - напомнили в департаменте транспорта. - В настоящее время на линию вышли уже 56 машин. Еще 74 машины проходят техническую регистрацию, после чего также выйдут на трассу. Оставшиеся 70 автобусов поступят в ближайшее время. В рамках пилотного проекта по оплате проезда в общественном транспорте без кондукторов все эти автобусы будут оснащены стационарными терминалами оплаты проезда, установленными у каждой двери автобуса.