«Транспортные карты не действуют»: Новые терминалы оплаты проезда заработали в нижегородских автобусах

Нижегородский общественный транспорт то и дело радует горожан сюрпризами и нововведениями. Не успели нижегородцы привыкнуть к отмене нескольких маршруток и подскочившей до 35 рублей стоимости проезда, как в автобусах появились очередные обновления – новые терминалы безналичной оплаты проезда. Вот только поначалу эти изменения вызвали у нижегородцев недоумение.

- На днях я зашла в автобус № 68, - вспоминает нижегородка Мария Полякова. - Кондуктор в это время в другой части автобуса пробивала билеты. Ну, я и подумала, раз аппарат есть, почему им не воспользоваться? Аппарат показал, что оплата прошла успешно и все – ни билета, ничего. Благо сразу пришло подтверждение на телефон, что списали 26 рублей. И я показала его кондуктору. К счастью, она не стала задавать лишних вопросов и поверила на слово. Но, честно говоря, поначалу мини-паника была, потому что платёж прошёл, а как это доказать работникам, которые сами с этой системой ещё не знакомы - вопрос. А самое главное, никакой инструкции в автобусе не было: для чего этот аппарат, кто им может пользоваться, как им пользоваться.

Новые терминалы пока вызывают недоумение у нижегородцев. ФОТО: Мария Полякова.

В своих переживаниях Мария оказалась не одинока. Хотя подобная система оплаты уже успешно действует в Москве, нижегородцам она пришлась в новинку. Многие всерьез задавались вопросом, как можно отследить платежи после таких терминалов.

- Современные валидаторы не предполагают выдачу бумажного билета, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Волго-Вятского банка Сбербанка России, являющегося банком-эквайером. - Информация об оплате проезда поступает на мобильный телефон пассажира в виде смс или push-сообщения в течение 10-15 минут после контакта с валидатором банковской карты или гаджета, поддерживающего бесконтактную технологию оплаты. Также проверить информацию о совершенных поездках можно в личном кабинете пассажира на сайте rrtp.ru.

В настоящее время такими стационарными терминалами оснащены 56 новых автобусов. Все они были введены в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Как оказалось, отсутствие бумажного билета далеко не единственная проблема, связанная с этими терминалами. Вот уже несколько лет нижегородцы пользуются транспортными картами, предусматривающими бесплатные пересадки в течение 60 или 90 минут. Однако при пользовании новыми терминалами об этом придется забыть.

Для пользователей новых терминалов выпустили специальную памятку. ФОТО: Волго-Вятский банк Сбербанк России.

- Терминалы в новых автобусах не являются терминалами системы «Ситикард», поэтому не принимают к оплате проезда транспортные карты Нижегородской области, - пояснил «Комсомолке» директор компании «Ситикард» Юрий Рябиков. – Соответственно, и бесплатные пересадки на них не предусмотрены.

КСТАТИ

Оплата банковской картой может не пройти по следующим причинам:

• Банковская карта находится в стоп-листе. Возможно, имеются неоплаченные поездки.

• Ошибка чтения – сбой при чтении банковской карты. В этом случае приложите банковскую карту повторно и удерживайте до сигнала об оплате.

• Возможно действие запрета на повторное прикладывание.

КУДА ЗВОНИТЬ?

В случае возникновения проблем с оплатой можно позвонить по телефону: 8 800 100 77 90