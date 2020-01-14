Ливневку на Ванеева включили в план ремонта после жалоб в соцсетях

Ливневую канализацию в районе улиц Ванеева и Богородского отремонтируют после жалоб в социальных сетях. Вопрос о ее состоянии появился в соцсети Instagram.

- От подписчика: Коммунальщики, уже второй год не работает единственная ливневка между улицами Ванеева и Богородского. Теперь образуется болото, а в мороз оно превращается в каток, - опубликовал сообщение паблик dpsnizhnii.

Два дня спустя в комментариях отметились чиновники – аккаунт администрации Нижнего Новгорода отчитался о проделанной работе. Однако, как выяснилось, проблема требует более детального подхода.

- Здравствуйте, ливневку уже почистили. Но канализация действительно неисправна, поэтому ее поставили в план ремонта на 2020 год, - заявили городские власти.

Напомним, к памятнику природы «Урочище Слуда», который расположен на правом берегу Оки в районе Молитовского моста в Нижнем Новгороде, хотят запустить движение транспорта.