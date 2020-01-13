2020-01-13T15:24:19+03:00
Общество

Вдоль Слуды в Нижнем Новгороде хотят разрешить движение транспорта

Валерия ГРОМОВА
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К памятнику природы «Урочище Слуда», который расположен на правом берегу Оки в районе Молитовского моста в Нижнем Новгороде, хотят запустить движение транспорта. Как сообщается на сайте правительства Нижегородской области, в документ от 2017 года предложили внести соответствующие изменения.

Сейчас проект проходит оценку регулирующего воздействия. Отмечается, что на сегодняшний день въезд на территорию памятника запрещен. Основной целью вносимых изменений стала «корректировка режима охраны урочища «Слуда» в части допустимости движения транспортных средств по существующим дорогам с твердым покрытием». При этом строительство дорог на территории урочища разрешено.

В пояснительной записке говорится, что «предлагаемые изменения позволят устранить имеющиеся противоречия». Сам проект был подготовлен в декабре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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