Очередной «гонщик» врезался в дерево на улице Белинского в Нижнем Новгороде

Интернет пользователи обсуждают в соцсетях еще одну аварию. Как сообщается в группе «Нижний Новгород», 11 января автомобиль марки «Форд» на большой скорости вынесло на тротуар между домами 106б и 110. На фото видно, что машина врезалась в дерево.

На видео, опубликованном в сообществе «Нижний Новгород без цензуры», можно наблюдать, как автомобиль вылетает на тротуар и его несет в сторону женщины, перешедшей дорогу.

- Действительно что ли високосный год на людей влияет? Всем жить надоело? Вы куда все торопитесь, - задается вопросом Константин Кулагин.

- Водятлы! Набейте себе на лбу: не нужно превышать скорость! Плевать на вашу жизнь, но другие-то жить хотят и долго, - возмущается Елена Рукояткина.

- Понаставят кругом светофоров и деревьев - ни пройти, ни проехать вообще. Подниму этот вопрос на заседании сегодня, - иронизирует Денис Рудин.

- Каждый день на этом светофоре стоит с коляской моя жена, чтобы привести нашего ребенка домой с прогулки. А вот такие умники носятся и ни о чем не думают. Будьте бдительны и пешеходы, и водители. Водитель данного авто не пострадал, а пешеходов на этом месте бывает по 10-15 человек... Вдумайтесь, - призвал Максим Созонтьев.

- Женщине в красном пальто круто повезло. В рубашке родилась, - заключила Виктория Балахонова.

Как сообщил «Комсомолке» источник в ГИБДД, 11 января такого ДТП зарегистрировано не было. Участники происшествия не числятся среди пострадавших. В госавтоинспекции также допустили, что инцидент мог произойти в любой другой день, а видео и фото попало в соцсети позднее.

- Если это действительно произошло вчера или позавчера, то обошлось без пострадавших - однозначно. К сожалению, у нас сейчас разрешено просто вызвать эвакуатор и увезти транспорт. Допустим, если они что-то повредили, их разыскивать будут и найдут. А если они просто пострадали и выяснили все между собой, то они могут разобраться и уехать, оформить страховку, - пояснили в ГИБДД.

Напомним, 11 января в сети появилось видео чудовищной аварии, произошедшей днем на улице Светлоярской. Легковой автомобиль на высокой скорости врезался в столб, задев при этом Газель. Водитель «Лады» скончался, а его пассажира с травмами госпитализировали.