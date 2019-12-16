Сотрудники Госохотнадзора дважды спасали лося, провалившегося под лед

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-16T16:28:50+03:00

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В Городецком районе Нижегородской области сотрудники подведомственного учреждения комитета госохотнадзора ГКУ НО «Центр Охраны объектов животного мира» спасли лося, провалившегося под лед. Об этом сообщили в комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.

Сообщение о тонущем лосе передали рыбаки в пятницу вечером. «Под лед провалилась лосиха возрастом менее года. Нам удалось ее вытащить на берег», - сообщил начальник отдела Семеновского отдела ГКУ НО «Центр охраны животного мира» Евгений Брюхачев.

Однако лосиха оказалась упорной и на следующий день опять попыталась перейти через водоем и снова провалилась под лед. Сотруднки Центра вновь спасли животное.

Евгений Брюхачев уточнил, что сейчас лося перевезли на воспроизводственный участок охотхозяйства ГБУ НО «ГООХНО», там за ним присматривают опытные охотоведы. Лось еще очень слаб и пока не может ходить, поэтому его приходят подкармливать специалисты охотничьего хозяйства.

В соцсетях историю обсуждают с интересом. Многие считают, что животное торопится на свидание. Другие уверены, что лосиха таким изощренным способом хочет научиться плавать. А третьи шутят, что молодая особь пытается совершить суицид, спасаясь от тягот взрослой жизни.

Напоминаем, что о подобных случаях можно сообщить в круглосуточную экологическую диспетчерскую «Зеленый телефон» 433−22−11 или по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU