Правоохранители начали проверку по факту гибели нижегородца, которого выгнали из автобуса

12 января 2020 года в Нижнем Новгороде произошел ужасный случай – 52-летнего мужчину выгнали из автобуса после того, как ему стало плохо. На улицу его выносили на руках, а через несколько минут он скончался прямо на автобусной остановке.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Нижнему Новгороду, заявление по этому инциденту уже поступило в правоохранительные органы. Проводится проверка – все виновные будут наказаны.

Напомним, по словам Романа Малышева – сына погибшего мужчины, помощь отцу так никто и не оказал.

- Он сел автобус №69 с сожительницей на остановке «Сормовский поворот». Зашел в автобус и упал, сожительница начала его поднимать, приводить в чувства, но ничего не удавалось. Им помог неизвестный мужчина — посадил моего отца на сидение, - делится подробностями нижегородец.

После этого автобус остановился, к 52-летнему пассажиру и его спутнице подбежал водитель – заявил, что дальше мужчину не повезет.