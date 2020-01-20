2020-01-20T09:44:44+03:00
Общество

«Такого дальше не повезу»: 52-летний мужчина умер на остановке после того, как его выгнали из автобуса

Пассажиру резко стало плохо в салоне и он упал
Валерия ГРОМОВА
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52-летний мужчина умер на остановке после того, как его выгнали из автобуса52-летний мужчина умер на остановке после того, как его выгнали из автобусаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жуткая история произошла в одной из нижегородских автобусов в прошлое воскресенье, 12 января. Водитель выгнал на улицу пассажира, которому резко стало плохо. Через несколько минут мужчина скончался на остановке – ему так никто и не помог.

О случившемся в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]» рассказал сын погибшего мужчины – Роман Малышев.

- Мой отец сел в автобус №69 с сожительницей на остановке «Сормовский поворот». Он зашел в автобус и упал, сожительница начала его поднимать, приводить в чувства, но ничего не удавалось. Им помог неизвестный мужчина — посадил моего отца на сидение, - делится подробностями нижегородец.

А дальше произошло страшное. Автобус остановился, к 52-летнему пассажиру и его спутнице подбежал водитель.

- Он сказал, что такого дальше он не повезет и приказал на следующей остановке им выходить! Они просили о помощи, но никто им не помог — ни «скорую» не вызвали, ничего, просто выкинули моего отца на улицу, - пишет Роман.

После этого случайный прохожий вынес его отца и положил на остановку, а автобус просто закрыл двери и уехал. Это произошло на улице Героя Степанова. Через несколько минут сердце мужчины остановилось.

- Если бы водитель отреагировал, согласно инструкции, и во время вызвал скорую помощь, возможно, мой отец сейчас был бы жив! – возмущается Роман.

Тем временем в комментариях, обсуждая случившееся, нижегородцы считают, что виноват в том, что произошло не водитель автобуса, а сожительница погибшего мужчины. Ведь именно она должна была вызвать скорую. Но многие начали ее защищать: «Могла просто растеряться от паники, не все сохраняют хладнокровие в такие моменты».

«Комсомолка» отправила запрос в правоохранительные органы, чтобы узнать подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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