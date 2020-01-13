«Наташе счастья!»: Глеб Никитин поздравил девушку, которую позвали замуж на главной площади Нижнего Новгорода
Глава региона Глеб Никитин поздравил девушку, которую позвали замуж на главной площади Нижнего Новгорода. Молодой человек весьма оригинальным способом предложил любимой руку и сердце, задействовав при этом фасад кремля.
«Комсомольская правда» рассказывала, что в новогодние каникулы жители приволжской столицы стали свидетелями очередного оригинального признания в любви. Прогуливаясь в центре города, парочка ненадолго задержалась возле Дмитриевской башни Нижегородского кремля. И в то же мгновение на кирпичном фасаде появилась проекция: «Наташа, выходи за меня замуж?»
По словам очевидцев, от увиденного девушка сначала потеряла дар речи, однако, придя в чувство, выпалила заветное: «Да!»
- Новогодняя подсветка зашла. Да так, что один нижегородский романтик вот так сделал предложение любимой. Не спрашивайте, как он это сделал. Нижегородцы, со Старым Новым годом! С окончанием праздников! А Наташе счастья! Пусть семейная жизнь будет такой же романтичной, - написал губернатор в своем Инстаграме 13 января.
ИСТОЧНИК KP.RU