«Топила детей в унитазе»: Многодетной учительнице-детоубийце из Нижегородской области вынесли приговор

Прошлым летом вся Нижегородская область обсуждала дикую историю, произошедшую в глухой деревне Шапкино Богородского района. Там в начале июня местная жительница тайком родила ребенка прямо на огороде у своей подруги.

- В тот вечер мы с ней выпили, поболтали о том - о сем, - рассказывала «Комсомолке» ее подруга Елена. – Я тут что-то на кухне замешкалась, а она вышла во двор. Через пять минут выхожу – а она уже вся в крови сидит на корточках, и рядом с ней лежит ребенок. Ни крика, ни шума – за пять минут его родила, ей-богу!

То, что малыш попался на глаза подруге, стало его спасением. Когда после «пьяных родов» горе-мамашу доставили в полицейский участок, она огорошила всех признанием, что четыре года назад уже убила одного младенца.

- Я и тогда не вставала на учет, родила ребенка сама – об этом даже никто не знал, - рассказала она стражам порядка. - А потом утопила его в унитазе. Не верите? Проверьте выгребную яму в доме у моей бабушки – трупик я туда бросила.

К ужасу полицейских, по указанному адресу они действительно обнаружили скелет новорожденного младенца. По всей вероятности, ее нового ребенка ожидала бы та же участь, не вмешайся подруга.

- Ольга меня с самого начала предупредила, что оставлять малыша не намерена, - вспоминает ее подруга. – Дескать, и на учет специально не встает: как ребенок родится, сразу напишет на него отказную. Объясняла это тем, что одна она его не потянет, а мужикам ее он не нужен.

Ребенка спасло только то, что он попался на глаза подруге.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Надо признать, что в мужиках у роженицы действительно недостатка не было. Как и в детях, старшие из которых жили у ее родителей.

- Ее первый сожитель дружил с моим мужем – так и мы подружились. По образованию она учитель, но по специальности никогда не работала, - рассказала подруга. - В основном, подрабатывала продавцом в небольших магазинчиках. С тем сожителем у них были две дочки – только они прямо с рождения жили у ее матери. Оля тогда еще молодая была, погулять хотела. Поэтому их бабушка и забрала. Они до сих пор так с ней и живут – одной девять лет, другой десять. А сама Оля вскоре с этим сожителем, отцом дочерей, разбежалась. Сначала все мужиков меняла, а года два назад вышла замуж официально. Я думала, остепенится – да куда там! Вскоре опять замутила со своим прежним ухажером – от которого из них этот ребенок, она и сама не знает.

Впрочем, теперь это уже едва ли имеет значение. Воспитывать этого малыша горе-мамаше все равно не придется. Сегодня Богородский районный суд вынес ей приговор за убийство ребенка в 2016 году.

- Суд признал ее виновной в «Убийстве матерью новорожденного ребенка», а также в «Оставлении в опасности», - говорится в сообщении суда. – По решению суда ей назначено наказание в виде двух лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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