«Я топила его в унитазе»: В Нижегородской области случайно задержали женщину, убивавшую своих новорожденных детей

Утром 5 июня в Богородской районной больнице случился страшный переполох – на машине скорой помощи в стационар привезли женщину с новорожденным ребенком. Что это за ребенок и откуда он взялся, пояснить пациентка не смогла.

- Я его попросту нашла, - разводила она руками. – Прямо у нас в селе Шапкино. Понятия не имею, чей он.

Пока врачи боролись за жизнь малыша, стражи порядка отправились в Шапкино разыскивать его настоящую мать. Долго времени это не заняло – 31-летняя Эльвира Кожемякина (имя героини изменено – прим. Ред.) еще не отошла до конца после вчерашней попойки.

- Накануне вечером она сильно перебрала, и после этого у нее начались роды, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – К счастью, все прошло без осложнений. И вскоре после родов она заснула, так и не протрезвев. А новорожденный малыш остался без присмотра.

О том, что женщина беременна, в селе мало кто знал – на учете по беременности она не стояла, в больницу не обращалась. Да и местные старались с ней особо не общаться – слишком уж часто ее замечали пьяненькой.

- Разыскав мать-кукушку, полицейские отвезли ее в отдел, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, - пояснил источник. – Но протрезвев и осознав, что находится в полиции, женщина начала рассказывать страшные вещи.

Как оказалось, это был уже не первый ребенок Кожемякиной. Четыре года назад она уже становилась матерью. Только тогда все закончилось настоящей трагедией.

- Малыша я родила дома, как и в этот раз, - призналась женщина. – Оставлять я его не собиралась - зачем он мне нужен? Куда бы я с ним пошла? Вот я и решила утопить его в унитазе. Правда, когда я его вытащила, он все еще дышал. Тогда я поехала к своей бабушке – у нее частный дом. И там бросила ребенка в выгребную яму. Так он там и лежит.

Услышав такое признание, сотрудники правоохранительных органов не поверили своим ушам. По указанному адресу тут же выехала специальная бригада. И действительно в деревенском туалете были найдены полуразложившиеся останки ребенка.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщил источник в правоохранительных органах. – Расследование этого дела продолжается. Женщина задержана.