Рваный рот и гвозди вместо глаз: Нижегородка делает грим, от которого в жилах стынет кровь

У 23-летней Екатерины Тарасовой странное, но жутко интересное хобби. Нижегородка в домашних условиях наносит себе страшный грим, а результатом делится в Инстаграме, заставляя сердца подписчиков замирать от увиденного.

konchennaja Нижегородка в образе Гринча, который украл Рождество

Примерив парочку киношно-мультяшных образов (Катя перевоплощалась в Гринча, укравшего Рождество, бога Аида из мультика «Геркулес» и Круэллы Де Виль из «101 долматинца»), девушка перешла на хардкор. Теперь Инстаграм гримера ломится от снимков, на которых у нее то охапка гвоздей вместо глаз, то рваные раны на всем лице. А прошлой осенью в честь Хэллоуина нижегородка воткнула себе в лоб хоккейную шайбу и явилась такой красавицей на матч ХК «Торпедо».

konchennaja Рот до ушей, хоть завязочки пришей!

- Это был первый раз, когда я решилась показать посторонним людям вживую свое увлечение, - призналась Екатерина в беседе с «Комсомольской правдой».

Тогда снимки девушки, у которой из головы торчит шайба, облетели весь интернет. Однако диванные комментаторы отнеслись к гриму более чем скептически.

konchennaja Круэлла Де Виль в исполнении Екатерины Тарасовой

- На самом деле в жизни люди оказались более положительно настроены, чем в интернете. Многие подходили, фотографировались, комплименты делали, просили потрогать руками, хотели вблизи рассмотреть, как это сделано. Ни один человек в тот день не сказал мне ничего плохого, - заверила нижегородка.

konchennaja В среднем один грим занимает около двух часов

За плечами у Екатерины художественное образование, поэтому назвать ее самоучкой язык не поворачивается. К своим 23-х годам художница попробовала себя и в бодиарте, и в визаже, и пластическом гриме, и в аквагриме. Последний, кстати, до сих пор присутствует в ее жизни.

- Вот уже четыре года на домашних матчах «Торпедо» я рисую детишкам аквагрим с символикой клуба. Между прочим, хоккейный аквагрим - это мой самый первый опыт работы в данной области. Поэтому можно сказать, что мое хобби началось с любви к хоккею, - улыбается собеседница «Комсомолки». - Что касается пластического грима, то он мне нравится тем, что дает возможность работать с объемами. Тут мне пригодился пройденный курс по скульптуре.

konchennaja Это фото нижегородки с шайбой во лбу облетело весь интернет

Объясняя выбор такой совсем не девчачьей тематики (раны, кровь, колюще-режущие), Екатерина заявляет: страшилки дают возможность реализовывать свои творческие навыки и много работать руками.

- Мне кажется, в интернете уже переизбыток сказочных персонажей. И лично меня, как зрителя, сложно зацепить подобной работой, разве что очень талантливо выполненной, - считает гример. - По сути, это ведь отрисовка уже готового образа, а мне больше нравится что-то придумывать самой, думать о том, как это можно реализовать, слепить, закрепить.

konchennaja Екатерине нравится придумывать новые образы

На создание одного страшного образа, глядя на который кровь стынет в жилах, уходит минимум два часа (столько требуется лишь на нанесение грима). При этом необходимо еще провести подготовительные работы: слепить и отлить накладки, найти или сделать реквизит, а после сфотографировать и снять видео с последующей обработкой и монтажом, чтобы, по словам Екатерины, картина была привлекательной и вписывалась в концепцию ее микроблога.

- Вообще пластический грим - удовольствие не из дешевых, мягко говоря. Я, конечно, стараюсь по возможности использовать менее дорогостоящие аналоги, но это уже не то, - пояснила собеседница «Комсомолки».

konchennaja Накануне Нового года блогер порадовала подписчиков новым гримом

И ладно бы увлечение приносило копеечку, но ведь Екатерина пока не зарабатывает на этом. Хотя в 2019 году на Хэллоуин нижегородка все же выполнила парочку заказов на грим и, по ее словам, получила колоссальное удовольствие от процесса.

- В общем-то, тогда и поняла, что очень хочу попробовать себя в киноиндустрии. Мечтаю выполнить грим для кино, возможно, фантазийный, выполненный на площади всего тело. Но боюсь, что опыта пока маловато, да и возможности для реализации задуманного пока нет. Такая работа, как правило, выполняется группой профессиональных гримеров. Надеюсь, что дорасту до этого.

kat.ya.t Так Екатерина Тарасова выглядит в обычной жизни

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