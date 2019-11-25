2019-11-25T16:52:15+03:00
Общество

Малефисента, Жасмин и невеста Франкенштейна: Нижегородка виртуозно перевоплощается в известных персонажей

Девушка черпает вдохновение из кино, мультфильмов и компьютерных игр
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Малефисента, Жасмин и невеста Франкенштейна: Нижегородка виртуозно перевоплощается в известных персонажейМалефисента, Жасмин и невеста Франкенштейна: Нижегородка виртуозно перевоплощается в известных персонажейФото: СОЦСЕТИ
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В жизни 29-летняя нижегородка Екатерина Багатурова – специалист в колл-центре. А вот в интернете – Кукла Вуду, Коралина, Малефисента – в общем, кто угодно! Уже три года девушка увлекается тем, что виртуозно перевоплощается в знаменитых персонажей из фильмов, мультфильмов и компьютерных игр. И, конечно, выкладывает получившиеся образы в интернет.

- Я видела в Instagram много различных блогеров, которые делают просто нереальные образы, и мне очень хотелось попробовать сделать что-то подобное. Начинала я с самых простых вещей, а потом затянуло по полной, - рассказала девушка «Комсомольской правде» - Нижний Новгород». - Вдохновение я беру из интернета и кино. Смотрю различные ролики на YouTube, также вдохновляют мейкап-блогеры в Instagram.

По словам Екатерины, чаще всего выбор образа происходит спонтанно и по настроению. Также влияние может оказать выход нового фильма, мультфильма или компьютерной игры. А самые любимые образы у Кати – кукла Вуду, Малефисента и невеста Франкенштейна.

- Друзья всегда первыми видят все образы и поддерживают меня. Но моя самая важная поддержка и опора – мама. Она всегда поможет, если какой-то образ мне не удается, - поделилась девушка.

Пока Катя создает образы только для себя – даже когда друзья просят загримировать их в честь Хэллоуина, Екатерина отказывает. Но в планах – начать наконец практиковаться и на других людях и, возможно, устраивать какие-нибудь фотопроекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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