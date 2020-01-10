Изобретение нижегородца произвело фурор на престижной выставке CES-2020 в Лас-Вегасе

Нижегородский изобретатель Илья Осипов поделился очередной радостной новостью, связанной с его разработкой под названием WOWCube. Портативная игровая консоль в форме Кубика Рубика победила в конкурсе на международной выставке CES-2020 (Consumer Electronics Show), которая проходила в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.

Разработчики поблагодарили всех, кто проголосовал за их детище.Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщается в официальной группе WOWCube в «Фейсбуке», изобретение взяло номинацию «Народный выбор» в последний день экспозиции.

- Спасибо всем, кто поддерживал нас и голосовал за нас! Это случилось благодаря вам. Вы лучшие, - отмечают разработчики игровой консоли.

Портативная игровая консоль победила в номинации "Народный выбор".Фото: СОЦСЕТИ

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что электронную головоломку нижегородца, перебравшегося несколько лет назад в Соединенные Штаты Америки, оценил соучредитель компании Apple Стивен Возняк. Они встретились на конференции DecTechAZ 16 октября 2019 года.

- Наши друзья организовали нам встречу со Стивом Возняком. Но он такой популярный, что не пробиться, - сообщил нижегородец в «Фейсбуке». - Тем не менее запитчили проект. Сначала в коридоре при толпе народу, а потом пригласили в ВИП-зал на личную встречу. Получил автограф и кучу визиток.

По словам нижегородца, сооснователь Apple признался, что WOWCube - самая невероятная вещь, которую он видел. Услышать такое от самого известного ныне живущего инженера такие слова было невероятно лестно.

- Кстати, пожал Возу руку. Так что все, кто меня знают лично, в одном рукопожатии от Воза и в двух от Стива Джобса, - доложил Илья.

СПРАВКА

WOWCube - портативная игровая консоль в форме Кубика Рубика 2x2x2, или электронная головоломка. Состоит из восьми автономных модулей, вместе имеющих 24 дисплея. Они вращаются подобно Кубику Рубика. Магнитные соединения обеспечивают непрерывный поток информации между автономными модулями, обеспечивая беспрепятственный игровой процесс. Для WOWCube разработаны несколько игр: головоломки, логические, пазлы, скрэббл, аркады и лабиринты.

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