«Какая честь!»: Нижегородец представил свое изобретение одному из основателей Apple

Нижегородец Илья Осипов, переехавший на ПМЖ в Америку, представил свою электронную головоломку WOWCube соучредителю компании Apple Стивену Возняку. Их встреча состоялась на конференции DecTechAZ 16 октября.

Встречу с соучредителем Apple Осипову организовали друзья.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Наши друзья организовали нам с Максом Филиным встречу со Стивом Возняком. Но он такой популярный, что не пробиться, - сообщил нижегородец в «Фейсбуке». - Тем не менее запитчили проект. Сначала в коридоре при толпе народу, а потом пригласили в ВИП-зал на личную встречу. Получил автограф и кучу визиток. Нам предложили посотрудничать с его WOZ-Университетом.

Знаменитый инженер признался, что WOWCube - самая невероятная вещь, которую он видел.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А позже программист Илья Осипов опубликовал коротенькое видео, на котором видно, как 69-летний Воз подписывает его изобретение белым несмываемым маркером.

- Какая честь, какая честь! - приговаривал американский изобретатель.

Автограф Стивена Возняка на головоломке, разработанной нижегородцем.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам нижегородца, сооснователь Apple признался, что WOWCube - самая невероятная вещь, которую он видел. Услышать такое от самого известного ныне живущего инженера такие слова было невероятно лестно.

- Кстати, пожал Возу руку. Так что все, кто меня знают лично, в одном рукопожатии от Воза и в двух от Стива Джобса, - доложил Илья.

СПРАВКА

WOWCube - портативная игровая консоль в форме Кубика Рубика 2x2x2, или электронная головоломка. Состоит из восьми автономных модулей, вместе имеющих 24 дисплея. Они вращаются подобно Кубику Рубика. Магнитные соединения обеспечивают непрерывный поток информации между автономными модулями, обеспечивая беспрепятственный игровой процесс. Для WOWCube разработаны несколько игр: головоломки, логические, пазлы, скрэббл, аркады и лабиринты.