2020-01-10T18:50:58+03:00
Общество

Нижегородка узнала, как выбросить крупногабаритный мусор бесплатно

Вывоз мебели и других крупных предметов уже включен в квитанции
Елена КАРАЛ
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Нижегородские ДУКи больше не вывозят крупногабаритный мусорНижегородские ДУКи больше не вывозят крупногабаритный мусорФото: Михаил ФРОЛОВ
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Нижегородка решила выбросить старую мебель и выяснила, что управляющие компании больше не занимаются вывозом крупногабаритного мусора.

Как написала Ирина Зрячева в группе «ЖКХ слезам не верит» социальной сети «ВКонтакте», она не искала легких путей и начала подбирать транспорт с грузчиками. Избавиться от мусора она планировала за деньги, но все же обратилась в колл-центр пяти домоуправляющих компаний.

- Выяснилось, что после старта «мусорной реформы» управляющие компании даже платно не занимаются вывозом отходов. Раньше, знаю, такая платная услуга была. В ответ на отказ я мстительно припомнила, что крупногабаритный мусор, в отличие от строительного, жители вообще-то имеют право оставить прямо на мусорной площадке, - написала Ирина.

В колл-центре ответили, что женщина имеет полное право оставить мусор возле контейнеров. Однако, на всякий случай, нижегородка решила уточнить информацию у регионального оператора – ООО «Нижэкология –НН».

Там подтвердили: крупный мусор можно оставлять на площадке рядом с контейнерами для бытовых отходов. При этом платить за вывоз не нужно, так как услуга включена в тариф. Единственное, о чем попросили нижегородку – разобрать мебель.

- Так что всё иногда проще, чем кажется. Если знать права и правила! Посмотрим теперь, как быстро вывезут, - заключила Ирина Зрячева.

Напомним, недавно стало известно, что выявлять нелегальные свалки в Нижегородской области будут с помощью спутника. Новая технология мониторинга позволит быстро находить стихийные свалки и принимать меры в отношении их организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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