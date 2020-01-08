2020-01-08T11:02:11+03:00
Общество

Спутник поможет искать нелегальные свалки в Нижегородской области

В 2019 году обнаружены 204 вероятных несанкционированных хранилища отходов
Елена КАРАЛ
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Спутник поможет искать нелегальные свалки в Нижегородской областиСпутник поможет искать нелегальные свалки в Нижегородской областиФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Выявлять нелегальные свалки в Нижегородской области поможет спутник. Новая технология мониторинга незаконных объектов размещения отходов –дистанционное зондирование - успешно апробирована ГБУ «Экология региона».

В Кстовском районе выявлены 54 предполагаемых несанкционированных свалки. Исследования проводились в рамках дипломного проектирования при взаимодействии с кафедрой геоинформатики, геодезии и кадастра ФГБОУ ВНО ННГАСУ по данным открытых геопорталов и ГК «Роскосмос».

В прошлом году исследованы также все зоны деятельности региональных операторов, в результате чего обнаружены 204 вероятных нелегальных свалки. Эту информацию уже направили в отдел организации регионального государственного экологического надзора министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Теперь предстоит подтвердить данные в рамках контрольно-надзорной работы.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комический мониторинг является эффективным инструментом. Он позволяет отслеживать появление нелегальных свалок и проводить их более точную инвентаризацию. Информация даст возможность оперативно реагировать на нарушения природоохранного законодательства.

Глава региона отметил также, что спутниковые снимки высокого пространственного разрешения местности открыли большие возможности для точного, качественного и оперативного картографирования территорий.

- Космические снимки также обладают отличной наглядностью при мониторинге каких-либо площадных объектов, они позволяют отслеживать не только изменения формы и размеров объекта, но и другие его характеристики, - прокомментировал Глеб Никитин.

Благодаря дешифровке, объекты распознаются по определенным признакам, определяются их характеристики, устанавливаются взаимосвязи с другими объектами.

Что выдает нелегальные свалки на снимках

По данным регионального министерства экологии, стихийные свалки на снимке выглядят как пятно и отличаются неопределенной формой. Они также бросаются в глаза на фоне зеленой растительности из-за преобладающих светло-серых и белых оттенков.

Снимки высокого разрешения позволяют рассмотреть мусор и сделать вывод касательно содержания свалки из-за мозаично-пятнистой структуры.

Пока мониторинг экологических правонарушений проводится только по утвержденному плану проверок, либо по факту жалоб и обращений граждан.

Комплексный охват территорий области отсутствует, а нарушения не пресекаются своевременно. Дистанционное зондирование земли позволит быстро выявлять нелегальные свалки и принимать соответствующие меры в отношении их организаторов.

Напомним, в прошлом году губернатор поручил выделить муниципалитетам на ликвидацию стихийных свалок 100 млн рублей из регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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