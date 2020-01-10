2020-01-10T15:20:17+03:00
Общество

Нижегородцев могут обследовать на новый вирус после празднования Китайского Нового года

В городе Ухань провинции Хубей (КНР) зарегистрировано 59 случаев заболевания пневмонией
Елена КАРАЛ
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Нижегородцев могут обследовать на новый вирус после празднования Китайского Нового года. Фото: Кирилл ЗыковНижегородцев могут обследовать на новый вирус после празднования Китайского Нового года. Фото: Кирилл Зыков
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Нижегородцев, планирующих посетить Китайскую Народную Республику в ближайшее время, призывают быть осторожными. В городе Ухань провинции Хубей зарегистрировано 59 случаев заболевания вирусной пневмонией. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Нижегородской области Наталья Садыкова на брифинге 10 января.

- Из 59 случаев заболевания пневмонией вирусной этиологии, в том числе у 15 заболевших, определен новый вид короновируса. Лабораторные исследования продолжаются. Короновирус - распространенный возбудитель респираторных инфекций, но этот вирус новый, поэтому ему сейчас уделяется пристальное внимание. Летальных случаев нет, семь случаев тяжелых, но все больные изолированы, все находятся под наблюдением, - сообщила Наталья Садыкова.

Она также отметила, что информация эта особенно актуальна в связи с предстоящим празднованием Китайского Нового года, которое намечается на 25 января в КНР. Из Нижнего Новгорода в Поднебесную есть прямой авиарейс, поэтому Роспотребнадзор обращает внимание на меры профилактики.

- В плане ограничения торговли или поездок ВОЗ не дает рекомендаций, но простые правила профиклактики, такие как использование медицинских масок, использование дезинфицирующих бытовых средств, мытье рук, лица после посещения уличных мероприятий, станут дополнительной защитой, - отметила Наталья Садыкова.

Она также сообщила, что Роспотребнадзор планирует усилить меры предосторожности в связи с обнаружением нового короновируса. Соответствующая информация должна быть направлена в Министерство здравоохранения РФ. Так что, по возвращении домой из Китая, нижегородцев может ждать обследование, даже если они побывали не в проблемной провинции.

В целом в странах Азии ситуация пока спокойная.

Что касается других стран, то контрольно-надзорное ведомство сообщило, что до новогодних праздников был отмечен подъем (включая эпидемическое распространение) заболеваемости гриппом в государствах Северного полушария: Турции, Грузии и Великобритании. Эту информацию нижегородцев также просят учитывать при планировании своих поездок за рубеж.

Напомним, Роспоребнадзор сообщил о 35 находках прогнозируемых типов вирусов гриппа в Нижегородской области. Один из случаев заболевания выявлен у нижегородца, который вернулся из Вьетнама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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