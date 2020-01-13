Отмененные маршрутки Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98 могут вернуться на улицы Нижнего Новгорода

Уже почти месяц нижегородцы возмущены отменой четырех популярных маршруток Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98 – теперь на работу и учебу приходится добираться с пересадками или ждать автобус практически по часу. Несколько дней назад в Интернете появилась петиция, под которой подписались уже более тысячи человек – они просят разрешить ситуацию и вернуть отмененные маршрутки на улицы Нижнего Новгорода.

13 января по поручению губернатора Глеба Никитина, которому и была адресована петиция, в правительстве Нижегородской области состоялось совещание, на котором эксперты и представители власти обсудили меры, предпринимаемые для урегулирования этой ситуации.

По словам заместителя губернатора – Сергея Морозова, четыре маршрутки были отменены без глубокого анализа транспортной ситуации. Заместитель мэра Нижнего Новгорода Елена Лекомцева, в свою очередь заявила, что 74 автобуса большой вместимости полностью компенсируют 90 автобусов, которые работали на отмененных маршрутах. Их выход на улицы приволжской столицы ожидается в ближайшие дни.

Морозов дал министерству транспорта и администрации города неделю на проведение анализа и решение вопроса. Теперь специалисты должны проверить интервал движения социальных автобусов, количество пересадок и время, за которое доезжают до нужных остановок пассажиры, ранее пользовавшиеся маршрутками Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98.

- Если МП «Нижегородпасссажиравтотранс», администрация Нижнего Новгорода и министерство транспорта не дадут обоснованного и исчерпывающего перечня компенсационных мер для создавшейся транспортной ситуации, перед минтрансом будет поставлен вопрос о возвращении отмененных маршрутов, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

КОМПЕТЕНТНО:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

- Раньше маршруты формировались без мнения жителей – это неправильно. Эти решения не согласовывались и с правительством области. Но они чем-то мотивированы и приняты с какой-то целью. Хотелось бы услышать соответствующие аргументы. С нового года забираем вопрос городского транспорта под свой контроль, чтобы сделать его работу более понятной и прозрачной.