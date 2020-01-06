Нижегородская рождественская фиеста воздушных шаров набирает обороты
Сегодня на Нижегородской ярмарке состоится общий взлет аэростатов - с 13.00 до 13.30, с 18.00 до 19.30 - привязные подъемы.
После завершения привязных подъемов зрителей ждет «дополнительный бонус» - аэростаты выстроятся для ночного свечения.
Завтра, в Рождество, общий взлет аэростатов с Нижегородской Ярмарки запланирован на период с 13.30 до 15.00 (воздухоплаватели будут ловить окно с меньшими порывами ветра).
Кстати, парапланеристы открыли сезон вчера полетом с Нижегородской Ярмарки. Вылеты не закончатся и после окончания Рождественской фиесты. В частности, в этот четверг - 12 декабря - в Семеновском районе будет совершен подъем на высоту выше 1000 метров.
Ранее сообщалось, что нижегородские воздухоплаватели направили свои предложения в адрес «Проекта 800». И предложили украсить празднование 800-летия Нижнего Новгорода международным фестивалем воздухоплавания.
ИСТОЧНИК KP.RU