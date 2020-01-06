2020-01-06T10:35:06+03:00
Общество

Нижегородская рождественская фиеста воздушных шаров набирает обороты

Общий взлет пройдет с территории Нижегородской ярмарки
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня на Нижегородской ярмарке состоится общий взлет аэростатов - с 13.00 до 13.30, с 18.00 до 19.30 - привязные подъемы.

После завершения привязных подъемов зрителей ждет «дополнительный бонус» - аэростаты выстроятся для ночного свечения.

Завтра, в Рождество, общий взлет аэростатов с Нижегородской Ярмарки запланирован на период с 13.30 до 15.00 (воздухоплаватели будут ловить окно с меньшими порывами ветра).

Кстати, парапланеристы открыли сезон вчера полетом с Нижегородской Ярмарки. Вылеты не закончатся и после окончания Рождественской фиесты. В частности, в этот четверг - 12 декабря - в Семеновском районе будет совершен подъем на высоту выше 1000 метров.

Ранее сообщалось, что нижегородские воздухоплаватели направили свои предложения в адрес «Проекта 800». И предложили украсить празднование 800-летия Нижнего Новгорода международным фестивалем воздухоплавания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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