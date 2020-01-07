Число жертв пожара в Нижегородской области увеличилось до четырех человек

По уточненным данным, количество погибших при возгорании дома в поселке Парижской коммуны в Борском районе Нижегородской области составляет 4 человека.

Пожар начался около 4 час 30 минут в ночь на Рождество. Тела погибших сотрудники МЧС обнаружили после ликвидации пожара.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи СО по г. Бор СУ СКР по Нижегородской области и возбудили по данному факту уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой области.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Нижегородской области, дом представлял собой одноэтажную деревянную постройку, в которой проживало три семьи. В доме имелось электрическое освещение.

При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили, сообщает источник. Личности четырех погибших пока не установлены.

Следователи СК не исключают, что причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем.