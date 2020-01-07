2020-01-07T13:16:51+03:00
Общество

В Нижегородской области три человека погибли в огне

Трагедия случилась в ночь на Рождество в городе Бор
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
В результате пожара жилой дом сгорел полностью. Фото предоставлено ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской областиВ результате пожара жилой дом сгорел полностью. Фото предоставлено ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области
Изменить размер текста:

В ночь на 7 января в частном деревянном доме в поселке Память Парижской Коммуны (Борский район) произошло возгорание. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате пожара сгорел дом площадью 108 квадратных метров, последствия пожара удалось ликвидировать примерно к десяти часам утра. По первоначальным данным, в огне погибли два человека, позже поступила информация о трех погибших. К полудню на месте происшествия продолжались работы по разбору конструкций сгоревшего дома. В ликвидации последствий пожара участвовали 37 человек и 16 единиц техники.

Как сообщает источник в прокуратуре Нижегородской области, по факту пожара возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Расследование уголовного дела взято прокуратурой области на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Старый Новый год в нижегородской Усадьбе Рукавишниковых встретят в славянских традициях
В Нижегородской области состоится «Рождественская ярмарка-2020»
Правительство Нижнего Новгорода выделит полмиллиона рублей семье героя из Павлово
Нижегородские предприниматели активно используют «Электронный инспектор»
Жители моногородов Нижегородской области получат дополнительные социальные услуги
Нижегородская рождественская фиеста воздушных шаров набирает обороты
«Судим за разбои и убийства»: В полиции рассказали об убийце 18-летнего нижегородца, заступившегося за женщину
500 слушателей прошли обучение на курсах нижегородской платформы HiBrain
Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело об убийстве 18-летнего нижегородца, заступившегося за женщину
Уголовное дело возбуждено по факту убийства 18-летнего нижегородца в Павлове
Корпорация развития Нижегородской области подписала соглашение о сотрудничестве с ООО «Инсайд-НН»
Расходы на капремонт школ и детсадов в Нижегородской области выросли в семь раз
В Нижегородской области пройдет пять всероссийских соревнований по рыбной ловле
Интернет-мошенники выманили более 36 тысяч рублей у нижегородцев
15 деревьев-памятников насчитывается в Нижегородской области
Новогодняя ярмарка «Морозко» состоится в Варнавине
Количество погибших в ДТП в Нижегородской области выросло в 10 раз в первые дни 2020 года