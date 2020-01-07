В Нижегородской области три человека погибли в огне

В ночь на 7 января в частном деревянном доме в поселке Память Парижской Коммуны (Борский район) произошло возгорание. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате пожара сгорел дом площадью 108 квадратных метров, последствия пожара удалось ликвидировать примерно к десяти часам утра. По первоначальным данным, в огне погибли два человека, позже поступила информация о трех погибших. К полудню на месте происшествия продолжались работы по разбору конструкций сгоревшего дома. В ликвидации последствий пожара участвовали 37 человек и 16 единиц техники.

Как сообщает источник в прокуратуре Нижегородской области, по факту пожара возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Расследование уголовного дела взято прокуратурой области на контроль.