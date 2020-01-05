«Берите шармом»: Ирина Пегова сорвала голос перед спектаклем

У актрисы Ирины Пеговой новогодние праздники не задались. В то время, как подавляющее большинство россиян еще вовсю отмечают, актриса успела разболеться – прямо перед спектаклем она лишилась голоса.

- Мастерицы, - похвалила актриса своих визажистов. - Голос пропал вчера, придётся брать чем-то другим.

Подписчики актрисы прониклись к ней сочувствием и принялись наперебой советовать ей самые разные рецепты по восстановлению голоса.

- Персиковое масло в нос, теплая минеральная вода с молоком помогают вернуть голос! Выздоравливайте, - посоветовала ей ninycenka.

pegovairina Мастерицы !!! Голос пропал вчера, придётся брать чем то другим !!

- Берите красотой и шармом, - прокомментировала эту новость lavreshinaelena.

- Ходила вчера на спектакль «Бег». Очень понравился! Спасибо Вам и всем артистам за доставленное удовольствие, за эмоции, - не сдержала эмоций altasinit.

Напомним, ранее актриса показала своим поклонникам шикарный наряд, в котором она встречала Новый год. Роскошное кружевное платье розового цвета и белоснежная шубка на фоне заснеженного пейзажа вызвали настоящий восторг у подписчиков.