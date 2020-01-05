2020-01-05T21:17:26+03:00
Звезды

«Берите шармом»: Ирина Пегова сорвала голос перед спектаклем

Актриса пожаловалась подписчикам на больное горло
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Берите шармом»: Ирина Пегова сорвала голос перед спектаклем.«Берите шармом»: Ирина Пегова сорвала голос перед спектаклем.Фото: СОЦСЕТИ
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У актрисы Ирины Пеговой новогодние праздники не задались. В то время, как подавляющее большинство россиян еще вовсю отмечают, актриса успела разболеться – прямо перед спектаклем она лишилась голоса.

- Мастерицы, - похвалила актриса своих визажистов. - Голос пропал вчера, придётся брать чем-то другим.

Подписчики актрисы прониклись к ней сочувствием и принялись наперебой советовать ей самые разные рецепты по восстановлению голоса.

- Персиковое масло в нос, теплая минеральная вода с молоком помогают вернуть голос! Выздоравливайте, - посоветовала ей ninycenka.

pegovairinapegovairina
Мастерицы !!! Голос пропал вчера, придётся брать чем то другим !!
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- Берите красотой и шармом, - прокомментировала эту новость lavreshinaelena.

- Ходила вчера на спектакль «Бег». Очень понравился! Спасибо Вам и всем артистам за доставленное удовольствие, за эмоции, - не сдержала эмоций altasinit.

Напомним, ранее актриса показала своим поклонникам шикарный наряд, в котором она встречала Новый год. Роскошное кружевное платье розового цвета и белоснежная шубка на фоне заснеженного пейзажа вызвали настоящий восторг у подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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