«Беги, вызывай скорую!»: новогодний салют в Балахне стал палить по людям

Страшная трагедия едва не произошла в Балахне в новогоднюю ночь 2020 – из-за ошибки пиротехника снаряды салюта начали вылетать не в небо, а палить по людям. Информация о происшествии появилась в сообществе «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации паблика, инцидент произошел возле ресторана «Наполеон». После полуночи там начался праздничный салют, и в какой-то момент снаряды начали вылетать не в небо, а палить по людям. В итоге гостям пришлось убегать, чтобы выжить, словно на поле боя. По предварительной информации, в результате «обстрела» пострадали две девушки: одна получила ожоги, а у другой оказалась пробита голова. На видео, опубликованном в соцсети, видно, как люди с визгом разбегаются от обезумевшего фейерверка.

- Человек, который установил коробку с салютом, не самый умный на свете. Он не учел, что при залпах происходит отдача по третьему закону Ньютона. И мозга не хватило для прочтения инструкции и закрепления коробки на горизонтальной поверхности. В итоге коробка просто свалилась, и салют начал бить не в небо, а по людям, - приводит паблик слова очевидца происшествия.

Напомним, ранее пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области сообщала, что в новогоднюю ночь травмы от пиротехники получили девять жителей региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/753203" frameborder="0"></iframe> Салют в Балахне обстрелял людей.

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