«Беги, вызывай скорую!»: новогодний салют в Балахне стал палить по людям
Страшная трагедия едва не произошла в Балахне в новогоднюю ночь 2020 – из-за ошибки пиротехника снаряды салюта начали вылетать не в небо, а палить по людям. Информация о происшествии появилась в сообществе «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» в социальной сети «ВКонтакте».
По информации паблика, инцидент произошел возле ресторана «Наполеон». После полуночи там начался праздничный салют, и в какой-то момент снаряды начали вылетать не в небо, а палить по людям. В итоге гостям пришлось убегать, чтобы выжить, словно на поле боя. По предварительной информации, в результате «обстрела» пострадали две девушки: одна получила ожоги, а у другой оказалась пробита голова. На видео, опубликованном в соцсети, видно, как люди с визгом разбегаются от обезумевшего фейерверка.
- Человек, который установил коробку с салютом, не самый умный на свете. Он не учел, что при залпах происходит отдача по третьему закону Ньютона. И мозга не хватило для прочтения инструкции и закрепления коробки на горизонтальной поверхности. В итоге коробка просто свалилась, и салют начал бить не в небо, а по людям, - приводит паблик слова очевидца происшествия.
Напомним, ранее пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области сообщала, что в новогоднюю ночь травмы от пиротехники получили девять жителей региона.
Салют в Балахне обстрелял людей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во время салюта на день города в Дзержинске погибла женщина
На салют в честь Дня города около Дома культуры в Дзержинске собрались сотни людей - в 22.00 здесь должен был начаться салют. Первые залпы горожане встретили восторженными криками. Но буквально через несколько секунд радостные возгласы сменились на панический визг - в толпе что-то взорвалось (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU