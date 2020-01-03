Девять нижегородцев получили травмы при запуске салютов на Новый год 2020

3 Янв. 2020 2020-01-03T09:59:30+03:00

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Первый день нового года оказался омрачен для девяти нижегородцев серьезными травмами, полученными во время запуска салютов. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- За 1 января в территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Нижегородской области поступила информация о девяти случаях получения различных травм при использовании пиротехники, - отметили в пресс-службе ведомства.

Спасатели призывают нижегородцев соблюдать указанные в инструкциях меры безопасности при использовании пиротехнических изделий и быть внимательными к детям.

Напомним, в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде разрешено было запускать фейерверки только в шести районах из восьми - на специальных площадках, расположенных вдали от жилых домов. В Канавинском и Ленинском районах таких площадок не было.

ИСТОЧНИК KP.RU