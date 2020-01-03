Девять нижегородцев получили травмы при запуске салютов на Новый год 2020
Первый день нового года оказался омрачен для девяти нижегородцев серьезными травмами, полученными во время запуска салютов. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
- За 1 января в территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Нижегородской области поступила информация о девяти случаях получения различных травм при использовании пиротехники, - отметили в пресс-службе ведомства.
Спасатели призывают нижегородцев соблюдать указанные в инструкциях меры безопасности при использовании пиротехнических изделий и быть внимательными к детям.
Напомним, в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде разрешено было запускать фейерверки только в шести районах из восьми - на специальных площадках, расположенных вдали от жилых домов. В Канавинском и Ленинском районах таких площадок не было.
ИСТОЧНИК KP.RU