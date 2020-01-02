Иномарка протаранила маршрутку под Нижним Новгородом: Два человека погибли

Страшная авария произошла сегодня в Арзамасском районе – здесь иномарка на большой скорости протаранила маршрутное такси. Сейчас обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия выясняются.

- Около 15:30 на 14-м километре автодороги Арзамас-Выездное-Сатис в Арзамасском районе произошла авария, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. – Здесь водитель иномарки совершил столкновение с маршрутным такси. В результате аварии погибли два человека. Количество пострадавших уточняется.

Количество пострадавших сейчас уточняется.Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ОВД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

Напомним, ранее мы писали о серьезной аварии в Лысковском районе – там столкнулись две иномарки. В результате той аварии пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка.