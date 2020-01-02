Страшная авария под Нижним Новгородом: Пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка

Под Нижним Новгородом утром 1 января произошла страшная авария – в первый день нового года там столкнулись автомобили Toyota и Mitsubishi. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка.

Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу. ФОТО: Регион-52.

- Авария произошла в 10:10 1 января на 489-м километре автодороги Москва-Уфа в Лысковском районе, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В результате аварии, пострадали четыре человека, в том числе водитель и пассажир автомобиля Toyota. Также в аварии пострадали две пассажирки автомобиля Mitsubishi, в том числе 12-летняя девочка. В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу Лысковского района.

Иномарка не справилась с управлением и выскочила на полосу встречного движения. ФОТО: Регион-52.

Между тем, эта авария вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Многие посчитали, что причиной аварии стала дорожная ситуация.

- В первую очередь виноваты дорожные службы, - уверен Алексей Медведев. - Не было бы этой каши, все бы обошлось.

Авария вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. ФОТО: Регион-52.

- Дорожные службы это одно. Но скорость надо выбирать исходя из погоды, дорожного покрытия, освещения да много факторов, - возразил ему Сашка Сашкин. - Своя жизнь в своих руках.