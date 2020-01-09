10 человек погибли на пожарах в Нижегородской области за новогодние праздники

За минувшие новогодние праздники, с 1 по 9 января 2020 года, на территории Нижегородской области произошли почти 70 пожаров. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в огне погибли десять человек.

В большинстве случаев в первые дни 2020 года пожары вспыхивали из-за неосторожного обращения с огнем. 10 происшествий случились из-за неправильного устройства и неисправностей отопительных печей и дымоходов, еще 9 – из-за нарушений правил технической эксплуатации электрооборудования. Также частыми причинами возгораний стали неосторожное курение и неисправность дымовых труб.

Во время праздников сотрудники МЧС проверили все места хранения и реализации пиротехнической продукции. Никаких происшествий там не зафиксировано.

Напомним, самый крупный пожар произошел в Борском районе в ночь на Рождество – там дотла сгорел дом площадью 108 квадратных метров. Сначала спасатели сообщили о троих погибших, однако через несколько часов Следственный комитет уточнил, что число жертв выросло до четырех. Тела были обнаружены после ликвидации пожара. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» УК РФ. Следователи не исключают, что причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем.