«Напоил и принудил к сексу»: Предновогодняя вписка в Дзержинске довела до больницы двух 13-летних школьниц

После истории с Дианой Шурыгиной пресловутое слово «вписка» в нашей стране знают, наверное, все. И, тем не менее, желающих «затусить» на хате, пока «предков» нет дома, среди подростков меньше не становится. Вот и две 13-летние школьницы из Дзержинска не стали отказываться, когда студент местного колледжа позвал их на родительскую дачу.

- Да не кипишуйте вы! Оторвемся, погуляем, как следует, - уговаривал малолеток высокий брюнет Антон (имена всех подростков изменены – прим. Ред.) - На всю жизнь запомните!

Погуляли подростки действительно знатно – пьяная оргия, групповой секс и…начавшаяся доследственная проверка. И да, эту вечеринку они точно не забудут.

«Знали только его имя»

- В субботу, 21 декабря, мы затеяли дома большую уборку – все-таки Новый год на носу, - рассказала «Комсомолке» мама одной из девочек Ирина. – И пока я крутилась на кухне, Катя взяла куртку и незаметно выскользнула из квартиры. Хватилась ее я только через полчаса. Принялась ей названивать, а она трубку не берет. Я не знала, что и подумать.

Ирина знала, что совсем недавно у Кати появился мальчик. Встречи после школы, переписки в социальных сетях – одним словом, первая любовь. Знакомы они были меньше двух недель, но пылкую восьмиклассницу это не смущало – красивый 16-летний студент местного колледжа уже умел кружить голову девочкам.

- Мы познакомились через специальное приложение вконтакте, - объясняла она родителям, рассказывая об Антоне. – Там просто заполняешь анкету и - оно подбирает тебе друга. Так что нам судьба была познакомиться!

Поначалу родители не придали значения детским восторгам дочери. Ну, познакомилась с мальчиком и познакомилась – дело-то молодое. Но когда 21 декабря Катя ушла из дома и пропала, они забили тревогу. Тут-то и выяснилось, что кроме имени таинственного ухажера, они ничего о нем не знают.

Обе девочки сейчас слегли с температурой.Фото: СОЦСЕТИ

- Конечно, мы начали с того, что стали обзванивать подруг, - рассказывает мама Кати. – Никто из них не знал, где она. Но зато взахлеб рассказывали об Антоне. Оказалось, что слава о нем шла не самая лучшая.

- Я знаю его месяца два, - рассказала «Комсомолке» знакомая Антона. – Он довольно пошлый парень: вечно какими-то намеками говорит, все разговоры сводит на секс. Он и мне предлагал отношения, и многим моим знакомым девчонкам. Одно слово – озабоченный!

После долгих скитаний по друзьям и знакомым, родители Кати пошли в полицию. Дело близилось к ночи, а от нее не было ни слуху, ни духу.

- Да, она у Антона, - подтвердила бабушка подростка, когда Катины родители вместе с отрядом полиции нагрянули к нему в квартиру. – Только его дома нет, он с компанией уехал на дачу к родителям. У них там новогодняя вечеринка!

«Водка, мартини, пиво..»

Выяснив адрес родительской дачи, сотрудники полиции отправились на вечеринку. Как оказалось, приглашенных там было всего шестеро – три мальчика и три девочки. И к моменту прибытия стражей порядка они уже так «напраздновались», что были в отключке. Повсюду были следы бурной попойки – бутылки из-под водки, мартини, пива…

- Подростки приехали на дачу около четырех часов дня, а полиция туда прибыла глубокой ночью, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – За это время подростки выпили очень много алкоголя и занялись сексом. Сначала 16-летний студент совершил половой акт со своей 13-летней девушкой, а потом – с ее подругой. Все это происходило по обоюдному согласию без физического насилия.

Впрочем, последнее утверждение вызывает массу вопросов. Можно ли говорить о добровольном согласии напившейся в хлам 13-летней девочки?

- Она и сама не помнит, что там с ней было, - рассказывает мама Кати. – По ее словам, Антон позвал их всех повеселиться – дескать, посидим, поиграем, музыку послушаем…Она и согласилась, тем более что с ней девчонки поехали. Раньше Катя никогда не пробовала алкоголь, а тут они всего разом намешали. Может, он и еще каких-то веществ ей добавил, не знаю. Только ее очень сильно рвало, и она вообще отключалась. Ясно, что он ее напоил и принудил к сексу.

Катя и ее подруга чуть-чуть пришли в себя только на следующий день. Толком рассказать, что с ними произошло, они пока не могут. Или не хотят.

- Я не понимала, что все это происходит со мной, - объясняет она маме. – Всего, что там было, я не помню.

Слегла с температурой

Тем не менее, по ночам Катя все чаще плачет, а на все мамины расспросы только отвечает – «я понимаю, что натворила». Подумать о случившемся время у Кати есть – сейчас девочка на больничном. Сразу после подростковой вписки и она, и ее подруга слегли с высоченной температурой. То ли девочек сразила ОРВИ, то ли последствия первого сексуального опыта.

- Что меня больше всего удивляет, у Кати не взяли никаких анализов после этого всего – ни анализа крови, ни анализа мочи, - рассказывает ее мама. – Если ей что-то и подмешали, то теперь выяснить это уже не удастся. С горем пополам мы добились проведения судебно-медицинской экспертизы, но заявление у меня в полиции не берут – вроде как все было по обоюдному согласию. Очень боюсь, что этому парню удастся избежать наказания!

В доме, где проходила вписка, полиция обнаружила огромный запас алкоголя.Фото: СОЦСЕТИ

Сам 16-летний студент и его родители ушли в глухую оборону. Отвечать на вопросы журналистов они отказываются, да и приносить свои извинения потерпевшим не торопятся.

- Я пыталась поговорить с его отцом и бабушкой, - рассказывает мама Кати. – Но они целиком и полностью поддерживают сына. Все сводится к крикам – чего вы к нему привязались?

Сейчас к расследованию этого инцидента уже подключились следователи. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В конце ноября на всю Россию прогремел еще один случай, произошедший в Нижегородской области. Тогда под суд угодили сразу двое парней, обвиняемые в изнасиловании 13-летней школьницы. Одного из них приговорили к 12 годам тюрьмы, а второго – к шести. Вот только адвокат второго участника утверждает, что парень и пальцем не дотрагивался до школьницы.