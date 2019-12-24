2019-12-24T16:13:40+03:00
Общество

Семь суток ареста: Главный инцел России Алексей Поднебесный угодил за решетку

Мужчина решил обжаловать это судебное решение
Василий КРОТОВ
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Главный инцел России Алексей Поднебесный угодил за решетку. ФОТО: Алексей Поднебесный.Главный инцел России Алексей Поднебесный угодил за решетку. ФОТО: Алексей Поднебесный.
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В Нижнем Новгороде сегодня арестован едва ли не самый известный инцел России Алексей Поднебесный. В прошлом православный активист, правозащитник и сотрудник прокуратуры после развода с супругой он прославился не своей правозащитной деятельностью, а идеями «вынужденного воздержания». В последние годы он именует себя не иначе как «инцелом» и активно продвигает концепцию «вагинокапитализма». В соответствии с ней, женщины должны давать секс всем мужчинам без исключения, а взамен те - давать им зарплаты, шубы, квартиры…

- Я был сначала лучшим учеником в школе, потом лучшим студентом в вузе. Я близок к идеалу. Несмотря на все это, девушки и женщины меня просто игнорировали, - жаловался он в интервью журналистам. - Хотя я вполне заслуживаю права на секс. И для удовлетворения этой потребности и предназначены женщины. Они должны давать секс мужчинам, но они не дают.

Вскоре после искрометного интервью на федеральном телевидении в родном Нижнем Новгороде в отношении Алексея Поднебесного возбудили административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Сегодня Нижегородский районный суд вынес решение по этому делу.

- 23 декабря рассмотрено дело об административном правонарушении по факту размещения в социальной сети «вконтакте» комментария, направленного на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, - говорится в сообщении на сайте суда. – Постановлением суда нижегородец был привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде административного ареста на семь суток с момента оглашения постановления. Оно в законную силу не вступило и в настоящее время обжалуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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