Нижегородец предлагает создать мемориал трамваю у Канавинского моста

Создать мемориал трамваю возле Канавинского моста предлагает нижегородец, экс-сотрудник МП «Нижегородэлектротранс» Михаил Масальский. Вместе со своими единомышленниками, он пытается увековечить память о героическом эпизоде в работе горьковских трамвайщиков в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас упоминания об их подвиге можно найти в книгах, посвященных истории нижегородского общественного транспорта. В самый тяжелый период битвы за Москву, трамвайщики организовали через Канавинский мост поставку эшелонов с оборудованием, персоналом эвакуированных заводов и раненных бойцов в восточную часть страны.

В обратном направлении, с Дальнего Востока на запад направлялись подразделения Красной армии, которые стали костяком ударной группировки, разгромившей фашистов под Москвой.

Как рассказал Михаил Масальский, рельсы соединяли Казанский вокзал, через Канавинский мост и станцию «Сибирская Пристань», с Московским вокзалом.

Трамвайщики предложили смелое на тот момент решение: пропустить железнодорожные составы через городской мост по трамвайным путям. Для этого пришлось выполнить большой объем строительных работ. Лишь после первой попытки паровоз смог пойти по трамвайным путям. Движение это продолжалось до конца войны. Трамвайщики, принимавшие участие в операции, были награждены медалями «За оборону Москвы».

Макет мемориала в память о пропуске воинских железнодорожных эшелонов по трамвайным путям Канавинского моста. ФОТО: предоставлено «Комсомолке»

- Я предлагаю установить на газоне у съезда с Канавинского моста мемориальную композицию: противотанковый ёж и опора контактной сети с фигурным кронштейном. Материалы и изготовление должны соответствовать чертежам и описаниями времён Великой Отечественной войны. Постаментом будет служить площадка с двумя трамвайными путями, заложенными брусчаткой - для имитации проезжей части, - рассказал Михаил Масальский.

Ради организации скромного монумента, нижегородец однажды собрал две сотни подписей, но пока его идея не нашла поддержки. Однако экс-сотрудник МП «Нижегородэлектротранс» продолжает надеяться на то, что в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, его инициативой кто-то заинтересуется.

Напомним, скоро в Нижнем Новгороде начнется сбор подписей в поддержку присвоения звания ему «Города трудовой доблести». Инициативу поддерживают многие ветеранские организации, которые давно выступают за то, чтобы заслуги города в Великой Отечественной войне подчеркнули особым образом.