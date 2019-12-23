Нижний Новгород будет претендовать на звание «Города трудовой доблести»

Вопрос присвоения Нижнему Новгороду звания, подчеркивающего заслуги города в Великой Отечественной войне, не перестает обсуждаться. Хотя стать обладателем титула «Город воинской славы» Нижнему не удалось, у нас есть перспектива одними из первых получить новое звание. В декабре президент внес в парламент законопроект, благодаря которому в России может появиться почетное звание «Город трудовой доблести». Оно должно присваиваться тем городам страны, жители которых сделали весомый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

О поступлении многочисленных обращений от ветеранов и общественников в адрес правительства сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он пообещал, что подготовка документов о получении звания «Город трудовой доблести» начнется в ближайшее время.

- Горьковчане сделали город арсеналом Победы. Немецкое командование не раз стремилось разрушить крупнейший промышленный центр, было совершено около 50 налетов, но враг не смог сломить дух жителей города. Будем готовить документы и претендовать на получение звания. Рассчитываю, что мы получим поддержку на всех уровнях. Соответствующие предложения будем готовить и для других городов региона, сделавших свой вклад в Победу и укрепление обороноспособности страны, - сказал Глеб Никитин.

Как напомнил председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода Николай Колосов, уже трижды его организация выступала инициатором присвоения городу звания «Город воинской славы». По его словам, сегодня в городе живет 75 000 «детей войны» и 6,5 тысяч тружеников тыла. Есть и те, кто перенес бомбежки, получил ранения.

- Мы собирали сотни тысяч подписей, но Хабаровск, в котором размещался штаб Дальневосточного фронта, оказался в этом плане более весомым против нашего города, выпустившего до трети всей оборонной продукции в годы войны и перенесшего три волны налетов немцев. Но это уже в прошлом, и мы, разумеется, поддерживаем, чтобы городу наконец присвоили звание «Город трудовой доблести», хотя считаем, что по заслугам ему положено звание «Город воинской славы», - рассказал Николай Колосов.

О том, что город заслуживает почетного звания, в один голос говорят и руководители советов ветеранов заводов, которые особенно много сделали для победы в той страшной войне. Как рассказал глава совета ветеранов ПАО «ГАЗ» Владимир Свешников, его организация неоднократно предлагала найти альтернативу званию «Город воинской славы». Он напомнил о вкладе сотрудников автозавода в Победу.

"Полуторка" Горьковского автозавода помогала прорвать блокаду Ленинграда

- Ни у кого нет сомнений на тот счет, что Нижний Новгород достоин почетного звания! Мы понимали, что город не был фронтовым, но автозавод бомбили, разбомбили главный конвейер, многие погибли при бомбежке. У нас есть памятник автозаводцам и братская могила погибших во время бомбежки. Эти люди находились на передовой. Гитлер считал, что если ГАЗ разбить, победа будет за ним. Люди днями и ночами работали без отпусков, не считались ни с чем, все делали для Победы! Поэтому мы давно предлагали учредить звание «Город трудовой воинской славы». Причем такие предложения звучат каждый год. Мы письма многочисленные писали, и ветераны будут очень рады, когда городу дадут такую оценку, - сказал Владимир Свешников.

Поддерживает эту инициативу и председатель совета ветеранов ПАО «Сокол» Леонид Белев. Он напомнил, что в годы войны завод выпустил более 19 000 самолетов, в том числе тех, которые были признаны лучшими истребителями Великой Отечественной войны.

- Наш истребитель был каждым третьим в общем количестве выпускаемых страной самолетов. Двумя руками и ногами я поддерживаю идею присвоения почетного звания городу, и наш совет тоже! Мы уже несколько лет об этом говорим. Я представляю совет ветеранов войны и труда нижегородского авиастроительного завода «Сокол», который насчитывает ни много ни мало 2750 человек. Все давно ждут и никак не дождутся, когда же нашему городу - кузнице военной техники, присвоят это звание города воинской и трудовой славы. Не откажемся мы и от звания «Город трудовой доблести», - отметил Леонид Белев.

КОМПЕТЕНТНО

Евгений Лебедев, председатель Законодательного собрания Нижегородской области:

- Мы бились отчаянно за почетное звание «Города воинской славы», вы помните, что последнее звание присвоили Коврову. Тогда мы начали трубить на всю Россию, что мы более чем достойны… Однако тогда было принято решение, что это звание никому не будет больше присваиваться. Тогда мы начали думать, писать письма с просьбой присвоить нам звание «Город трудовой воинской славы». Видимо, не мы одни, поэтому теперь президент внес проект закона об учреждении звания «Город трудовой доблести», наша задача к 800-летию получить это звание, - сказал Евгений Лебедев.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Галина Зубкова, глава совета ветеранов завода «Красное Сормово»:

- С конвейеров нашего завода вышло 12 038 танков Т-34, 27 подводных лодок - 43,1% от всех выпущенных в стране. Произведено 1,5 миллиона снарядов для «катюши». Более 600 рабочих, инженеров и служащих завода «Красное Сормово» награждены разными орденами и медалями по итогам войны. 11 000 человек награждены медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. На учете в организации у нас стоят не все, хотя мы одними из первых в 1956 году организовали совет ветеранов. Сейчас у нас насчитывается 150 человек, хотя в реальности ветеранов в разы больше. Конечно же, мы выступаем за то, чтобы наш город наконец отметили, - подчеркнула Галина Зубкова.