Из доярки в светскую львицу: Путешественник Валентин Ефремов заставил свою тещу измениться

Известный путешественник Валентин Ефремов уже несколько лет пытается изменить свою тещу 60-летнюю Татьяну Чебереневу и превратить ее из обычной провинциалки из Перевоза Нижегородской области в настоящую светскую львицу.

- Он мне часто говорил, я обижалась, потом неделю могла плакать, - призналась Татьяна Чеберенева во время программы «Модный приговор».

Поддержала Валентина Ефремова и его жена Екатерина, которая была недовольна внешним видом своей мамы.

- Завяжет пучок и чешет, чешет, как будто на партийное собрание идет, - возмущалась Екатерина Ефремова.

Справиться своими силами чете Ефремовых не удалось, поэтому они вместе с Татьяной приехали на «Модный приговор».

Доярка с детства

Думать о моде и красивых нарядах Татьяне было некогда. С самого детства Татьяна работала.

- Посуду мыла, полы. Особенно запомнились папины кирзовые сапоги 46 размера в деревенской грязи, и я девчонкой, мне, наверное, было годика три, и я их драила, - вспоминала Татьяна Чеберенева.

Татьяна Чеберенева в новом образеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Когда Татьяне было 14 лет, отец ее умер, и Татьяна пошла помогать маме – стала работать дояркой.

- У меня никогда не было свободного времени, мы в каникулы работали наравне со взрослыми женщинами в поле, - рассказала Татьяна о своем детстве.

Единственным способом сбежать от тяжелой работы, Татьяна считала замужество, а потому на следующий день после своего 18-летия она вышла замуж. Мужа она долго не выбирала, выскочила за первого встречного.

- Думала, там будет рай, а получилось, что от одной работы перешла к другой, - говорит Татьяна Чеберенева. – Трое детей было, и всю жизнь я была в работе.

С мужем они быстро развелись, поэтому воспитание и содержание детей полностью легло на плечи Татьяны.

- Было очень тяжело, - на глазах Татьяны выступили слезы. – Спать было некогда, спала по три-четыре часа.

Новая жизнь

Об изменениях в своей жизни Татьяна Чеберенева задумалась больше двух лет назад.

- Я тогда стала думать, почему я не люблю своего сына, - призналась Татьяна «Комсомольской правде — Нижний Новгород», - стала читать литературу по психологии, разбираться.

Быстро освоилась Татьяна и с современными методами — скачала мобильное приложение, помогающее осваивать психологию и разбираться с собственными проблемами.

Татьяна Чеберенева с дочкой Екатериной ЕфремовойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вместе с этим проснулось желание изменить свою жизнь. И Татьяна решила действовать, удивив всех вокруг.

- Мне всегда была интересна мода, хотелось пройтись по подиуму, - улыбаясь, рассказала Татьяна . - И я пошла на курсы моделей.

В 60 лет не каждая женщина решиться на это. Как правило, люди боятся что-либо менять, считают, что уже не смогут. Но Татьяна была полна уверенности в себе. И не прогадала. Изменения в ее жизни произошли по всем фронтам. И спустя десятки лет, в ее сердце стала просыпаться любовь. В жизни матери-одиночки снова появился мужчина, который готов поддерживать ее. Правда, рассказывать о нем Татьяна не стала, сказав, что пока это секрет.

Модное преображение

Несмотря на большие внутренние изменения, преображения внешние немного отставали. Оказалось, что подобрать себе модную одежду не так-то просто. И тогда Екатерина Ефремова уговорила свою маму принять участие в программе «Модный приговор», где в марте 2019 года Екатерину точно также преображали профессиональные стилисты.

- Мама очень боялась, что ей сделают короткую стрижку, ей казалось, что такая стрижка сразу сделает ее старой, - рассказал Екатерина. - Но мне удалось ее успокоить.

Помогал настроиться и Валентин Ефремов.

- Вы же ничего не теряете, только приобретаете, - уговаривал он Татьяну. - Нужно быть естественным. Там же тоже работают люди такие же как мы с вами, поэтому ничего страшного в съемках передачи нет.

Помогли Татьяне Чебереневой и занятия психологией.

- Во время съемок я совсем не нервничала, - улыбается Татьяна. - Там работают настоящие волшебники, мы с ними все время болтали, шутили. Да и с залом сразу установились теплые отношения.

После "Модного приговора"Фото: Предоставлено героем публикации

Во время съемки Татьяне нельзя было смотреть в зеркало, да и себя разглядывать тоже не давали. Все время, пока над ней колдовали стилисты, Татьяна ходила с повязкой на глазах.

14-часовая съемка пролетела незаметно, а результат превзошел все ожидания. Образы, которые подобрали стилисты настолько понравились Татьяне, что она их бережет для особых случаев. И одним из них стала встреча с «Комсомольской правдой — Нижний Новгород».

Однако поводов показаться в эффектных костюмах у Татьяна с каждым днем становится все больше и больше — ее можно увидеть на светских мероприятиях Нижнего Новгорода, а также на различных играх, таких как «Мафия».

С ведущими "Модного приговора"Фото: Предоставлено героем публикации

- Каждая женщина, где бы она ни находилась, в каком бы отдаленном уголке они ни была, она всегда должна быть красивой и обаятельной, - рассказал Валентин Ефремов. – Мужчины всегда должны видеть эту красоту и радость вашу, которые вдохновляет мужчин на подвиги. Я желаю в новом 2020 году, чтобы вы всегда ощущали красоту нашего мира, нашей России, красоту близких нам женщин.