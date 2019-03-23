Седина - в бороду, бес - в ребро: знаменитый путешественник Валентин Ефремов влюбился в молодую красотку

Во время передачи «Модный приговор» всемирно известный 69-летний нижегородский путешественник и воздухоплаватель Валентин Ефремов сделал предложение 31-летней Екатерине Ключниковой, с которой живет вместе уже четыре года. «Комсомольская правда»-Нижний Новгород» встретилась со счастливой парой и узнала удивительную историю любви, а также как стать воздухоплавателем и где найти настоящую строганину в Нижнем Новгороде.

Неожиданная встреча

Про такие встречи говорят – это судьба. Валентин Ефремов и Екатерина Ключникова встретились совершенно случайно летом на пляже Грибного канала в Нижнем Новгороде.

- Я люблю загорать, люблю солнце, впитываю каждый его лучик. В Нижнем Новгороде у меня есть любимое место на Гребном канале, - с улыбкой вспоминал Валентин Ефремов. - В тот день я тоже загорал, но уже начал собираться домой. Я стоял возле своей машины, одевался, стряхивал песок, и тут смотрю, а по этой пустыне, по шикарнейшим барханам идет, летит такая прекрасная девушка. На ней было короткое ситцевое летнее платьице, длинные волосы развивались на ветру. И главное, она несет гитару. И я залюбовался. Думаю, какие же у нас красавицы.

И тут эта красавица направляется прямо к нему.

- Я была на пляже с друзьями, они разгулялись и не хотели уходить, и я, чтобы поторопить их, забрала у них гитару и ради хохмы кричала: "Продается гитара", - рассказала Екатерина. – Увидела дяденьку на крутой машине и решила, что он точно купит гитару.

Гитару он не купил. Но так ее расхвалил, стараясь произвести впечатление на красотку, что цена гитары с полутора тысяч рублей сразу взлетела до 15 тысяч рублей.

Екатерина КлючниковаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Перед тем, как я уходила, он сказал: «Полетели со мной на воздушном шаре», - продолжила рассказ Екатерина. – Я шла и думала: «Врет или правда полетели».

Екатерина листала буклет с фотографиями из путешествий Валентина Ефремова и не могла поверить, что можно так жить, можно путешествовать, можно увидеть самые отдаленные и красивые уголки мира. И тут она поняла, что больше не может каждый день сидеть в душном офисе, работать с бумагами, когда за окном такой большой мир.

На следующий день неожиданно для своих коллег Екатерина написала заявление об увольнении. А вечером, уходя с работы, она открыла дверь офиса и вдруг снова увидела перед собой Валентина Ефремова. Оказалось, что ему срочно нужно застраховать автомобиль перед экспедицией. И он совершенно случайно выбрал страховую, где работала Катя.

- Я какими-то правдами и неправдами добыла у него номер телефона, тут же написала смс, что это мой номер телефона, - улыбается Екатерина. – Думала, что он мне позвонит. Но нет.

Следующий шаг снова пришлось делать Екатерине. Она долго не знала, какой же найти предлог, чтобы позвонить знаменитому путешественнику. И 12 июня, когда вся страна празднует День России, она решилась.

Первое свидание на Окской набережнойФото: Предоставлено героем публикации

- Вот тут он уже пригласил меня на свидание, - Екатерина бросила лукавый взгляд на Валентна. - Мы гуляли по Окской набережной, катались по Волге. Я совершенно не знала города, и Валентин показал мне столько всего интересного.

После романтического свидания Валентин Ефремов уехал на полтора месяца в экспедицию на одно из самых соленых озер мира - озеро Эльтон, которое находится на границе Волгоградской области и Казахстана.

Переломный момент

Но одного свидания для начала крепких отношений маловато. А потому, когда Валентин Ефремов вернулся домой, он пригласил Екатерину в небольшую поездку на берег Линды.

- Я никогда в жизни не ночевала в палатке. И такие путешествия мне были не понятны, - призналась Екатерина. - Мы приехали. Я все думала: «Когда же будет интересно?». Мы поставили палатку, и я говорю: «Что тут делать – тут же ни души?». Он говорит: «Наслаждайся!». И это было самое сложное. Я привыкла все время куда-то торопиться, напрягаться, работать, нервиничать, в конце концов. А он мог медитировать, часами фотографировать каких-то букашек. Привыкнуть к этому «наслаждайся» и увидеть красоту в каждой букашке – для меня это была глобальная трансформация.

Знаменитый путешественник Валентин Ефремов влюбился в молодую красоткуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Линде они пробыли три дня. Но именно с этого момента для Екатерины началась другая жизнь. Наслаждаться природой Валентин Ефремов научил ее не сразу.

Через некоторое время Екатерина отправилась вместе с ним в путешествие в Челябинскую область в небольшое поселение Аркаим, которое было построено еще до нашей эры. Была зима, большие сугробы, температура воздуха была -10…-15 градусов и сильный ветер – в общем, не самая приятная погода.

- Мне вдруг стало так кайфово, - говорит Екатерина. – Холодина страшная, посуду приходилось мыть в снегу, а мне совершенно не хотелось уезжать. Видимо, тогда я научилась наслаждаться.

Но удивляет и учит наслаждаться жизнью Валентин Ефремов не только в путешествиях.

- Однажды было такое: на кухонной вытяжке скопился слой пыли. Другой бы мужчина расстроится, что я не хозяйственная и так запустила кухню, а Валентин нацарапал на ней пальцем: «Катя, я тебя люблю», - дрогнувшим голосом рассказала Екатерина. - Я была потрясена.

Рядом с Екатериной и знаменитому путешественнику пришлось меняться.

- Вы думаете, нам мужчинам легко с вами приходится? – смеется Валентин Ефремов. – Ради Кати я согласился на «Модный приговор». Они меня еще года два или три назад звали, но я не соглашался. А теперь вдовоем мы – сила. У нас с Катей полная гармония в восприятии этого мира, видения его красоты, в стремлении что-то совершить, оставить после себя след на этой земле.

Чукотская девушка

Но удивлять может и сама Екатерина. Во время последнего путешествия Валентин Ефремов был на Чукотке, и Катя решила устроить ему сюрприз.

Валентин ЕфремовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Вдруг мне приходит смс: «Встречайте самолет, который прилетит с Анадыря. Получите груз». Я обомлел - какой груз? – вспоминает Валентин Ефремов. - Еду в аэропорт, жду маленький самолетик. Народ выходит. Я стою и думаю, может, узнают, что я посылку получаю. И вдруг вижу, что-то родное, близкое, знакомое, но не пойму никак – я же жду посылку, я не ожидал никого увидеть. Потом вижу – летит и с размаху бросается на меня. Сокровище мое прилетело. И нашла ведь меня на самом краешке земли! Это было что-то!

На улице было не больше +10 градусов, а Екатерина была в тонких розовых брючках, легкой блузке и в босоножках на каблуках, так что впечатление она произвела просто аховое. Но удивила она и своими подарками.

- Это был июнь, поэтому я решила привезти ягод, огурчиков, которые у мамы на огороде выросли, зелень, ведь этого нет на Чукотке, - рассказала Катя. – В общем, когда я упаковала все вещи, мой чемодан весил 30 килограммов.

Белый медведь на ЧукоткеФото: Предоставлено героем публикации

Но в Анадыре, где летают небольшие самолеты, можно взять с собой только пять килограммов багажа. За остальное Екатерине предложили доплатить пять тысяч рублей.

- Я все деньги потратила на билеты, у меня не было с собой пяти тысяч. Я стою, а у меня слезы текут, - глаза Екатерины снова наполнились слезами при воспоминании. – Хорошо, говорю: «Сумку оставлю здесь. Дайте мне билет без багажа. Может, кто-то потом сможет привезти мой чемодан». А сама плачу. Стащила свою тяжелющую сумку с ленты. Так жалко было бросать все эти ягоды. И тут женщина в аэропорту говорит: «Ставьте свою сумку обратно». Я собрала все свои силы и еле-еле закинула ее обратно. Так все мои ягоды и огурчики долетели бесплатно.

Для Валентина Ефремова это было двойной радостью. Рыбу и икру он уже не мог есть, а свежие ягоды и зелень была настоящей пищей богов.

- Это же счастье получить там клубнику, огурчики, друзья из Белоруссии передали мне бутылочку пива, - глаза Валентина засверкали от радости.

Судьбоносное решение

Валентин Ефремов и Екатерина Ключникова вместе уже четыре года, но свои отношения до сих пор не узаконили. Во время передачи «Модный приговор» путешественник сделал предложение Екатерине, на которое она ту же ответила «Да». Так что новоявленные жених и невеста готовят свадьбу. И, конечно, это будет самая необычная свадьба и обязательно на воздушном шаре.

- Мы полетим над озером Иссык-Куль в Казахстане, у нас будет международный экипаж, и вот там мы сыграем нашу свадьбу, - приоткрыл завесу тайны Валентин Ефремов.

Валентин Ефремов и Екатерина КлючниковаФото: Предоставлено героем публикации

А после этого полета Екатерине предстоит принять обряд посвящения в воздухоплаватели, который придумали еще братья Монгольфье – изобретатели воздушного шара.

- Это посвящение огнем, землей и шампанским, - объяснил путешественник. - Берешь огонь от горелки шара, выжигаешь макушку у человека, заливаешь шампанским и прихлопываешь землицей. С этого мгновения человек может летать на воздушном шаре, не боясь.

Так что у Екатерины будет двойное торжество. Но романтика на этом не закончится.

- Валентин выдающийся романтик, и жить на его волне - это сплошное романтическое приключение! – уверена Екатерина Ключникова.

КСТАТИ

Валентин Ефремов - знаменитый путешественник дважды попал в Книгу рекордов Гиннеса: он первый в мире долетел на воздушном шаре до Северного полюса, а также пересек озеро Байкал в так называемых аномальных зонах, после чего в поселке Гремяченск, где он приземлился, всей команде Ефремова поставили памятник. Во время каждого своего путешествия Валентин Ефремов снимет фильм.

Екатерина Ключникова сейчас является управляющей "Клуба путешественников Валентина Ефремова".

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С МЕДВЕДЕМ

Основное развлечение на Чукотке – это смотреть на белых медведей. Первый раз Екатерина Ключникова пошла смотреть на медведей в компании фотографов. Впереди была небольшая горка. Компания фотографов вместе Катей немного поднялись на ее и замерли в ожидании.

- И тут с высоты бежит медведь, - рассказал Екатерина. – девушка из общественной организации, которая была провожатым сказала: «Все затихли, законспирировались, не дышим, не двигаемся». Мы сидим, не двигаемся, не дышим. А медведь бежит прямо на нас! Думала, он свернет. А он не сворачивает. И тут я понимаю, что мы законспирировались очень хорошо, потому что медведь не понимает, что мы здесь сидим. Мне казалось, что он бежит прямо на меня. Мне стало так страшно, что я начала медленно отползать. И тут я подумала: «Может, я больше никогда не увижу медведя, никто же не поверит, что я его видела». Я наощупь достала из кармана телефон, тихонько сфотографировала его и стала потихоньку отползать дальше. Но тут мишка свернул в сторону и припустил еще быстрее. Татьяна, которая была нашим проводником сказала: «Эх, кто-то пошевелился, он бы ближе подошел». Да куда уже ближе-то было?!

ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ

Одним из любимых блюд и Валентина Ефремова, и Екатерины Ключниковой является строганина. Но где ж ее взять в наших краях? Мама Екатерины нашла прекрасный способ – сделать строганину из скумбрии.

Одно из главных условий – хорошее качество рыбы. Она должна быть большой, жирной, а ее мясо должно быть светлым. Рыба нарезается на несколько больших кусков, посыпается солью (Екатерина утверждает, что лучше всего подходит черная соль), после чего кладете в морозилку. Через день вынимаете и режете очень тоненькими кусочками – строгаете рыбу. Но есть ее нужно тут же, чтобы она не растаяла.

Прекрасным дополнением станет темные бездрожжевой хлеб с льняным маслом.