«Непонятно, как пережила такую боль!»: Стая агрессивных собак растерзала бездомную Белку в Нижнем Новгороде

Бездомная собака по кличке Белка попала в передрягу. В Нижнем Новгороде стая собак едва не растерзала малышку до смерти, но она чудом выжила. Ее, окровавленную и изможденную, обнаружил так называемый куратор - человек, присматривающий за чипированным бродячим животным. Подоспел вовремя, ведь еще несколько минут, и она умерла бы от кровопотери.

В ветеринарный госпиталь «Зоозащита» малышку привезли в тяжелейшем состоянии с множественными глубокими ранами. Смотреть без слез на бедную собаку было невозможно: огромные куски кожи вырваны, кровь сочилась.

Собаке необходима операция, которая ускорит заживление рваных мышц. Фото: https://vk.com/bfsostradanieФото: СОЦСЕТИ

- Зрелище не для слабонервных. Непонятно, как Белочка пережила такую боль. Ситуация отягощалась тем, что на улице слякоть, и в раны могла попасть грязь, - отмечается в группе фонда «Сострадание НН» в VK. - По характеру укусов тут минимум алабаи были…

Глубина самого большого укуса - десять сантиметров! Однако, по словам специалистов, чувствительность лапы сохранена, а, значит, есть шанс, что Белка не останется инвалидом и сможет пользоваться поврежденной лапкой.

- По заживлению ран прогнозы хорошие, процесс будет долгим, но раны в любом случае зарастут. Особенно после проведения операции, которая ускорит процесс реабилитации, - успокоили «Комсомольскую правду» в «Зоозащите». - Она и сейчас передвигается самостоятельно, выходит в туалет из вольера и так далее. Конечно, у Белочки стресс, но это и понятно. Кто любит лежать в больницах? Там ведь уколы, обработки, капельницы… Ничего приятного! Но, тем не менее, собака в тепле, сытости и под присмотром специалистов. Может, она этого и не понимает, но мы-то знаем, что бояться ей нечего.

Врачи ветеринарного госпиталя признались, что видали пациентов с более серьезными увечьями.

- Это не самый страшный случай. То, что произошло с Белкой, довольно-таки штатная ситуация. С бездомными животными на улицах происходят вещи и похлеще, - добавила собеседница «Комсомолки».

Когда малышка восстановится, пока неизвестно. Срок нахождения в клинике зависит от скорости регенерации тканей. Это может быть один день, а могут быть и все три месяца! Тут не угадаешь. В любом случае собаке необходима операция, которая, по словам специалистов, ускорит заживление рваных мышц. Собрать средства на проведение операции помогает благотворительный фонд защиты животных «Сострадание НН». За несколько дней сбора денег откликнулись десятки неравнодушных.

КОНКРЕТНО

Истерзанной Белке требуются марлевые салфетки, шприцы 2 и 5 мл, а также препараты: цефтриаксон, метрогил, синтомицин («Нижфарм»), превикокс 227 мг и юнидокс солютаб.

Также можно помочь рублем. Оказать финансовую помощь животным фонда «Сострадание НН» можно следующими способами:

1. Перевод через карту СБ: 6390 0242 9064 5222 81

Назначение платежа указывать не надо. Сумму, дату и назначение платежа можно, отправив смс на номер 8-986-751-00-54

2. Перевод через сайт http://sostradanie-nn.ru/ (кнопка «Помощь фонду»)

3. SMS на номер 7715 с текстом «питомец пробел сумма пожертвования». (Например «питомец 100»)

4. Ящики для пожертвований установлены в магазинах «Дирижабль», приюте, в госпитале «Зоозащита-НН» (ул. Коминтерна, 29 а), в зоомагазинах «Лапушки» и «Зоосфера».