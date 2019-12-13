Стали известны причины крупных аварий на теплосетях в Нижнем Новгороде

Физический уровень износа теплосетей Нижнего Новгорода, находящихся в ведении АО «Теплоэнерго», составляет 63%. Как пояснили в компании, это стало причиной трех крупных аварий, которые случились в городе с начала отопительного сезона. Все они привели к перебоям с отоплением в большом количестве домов.

При этом в Теплоэнерго отметили, что число технологических повреждений, произошедших в 2019 году, не превысило показателя аналогичного прошлогоднего периода.

Одна из последних заметных аварий произошла 12 декабря на участке теплосети в районе улицы Невзоровых и Тимирязева. Спустя время одна из жительниц дома в Нижегородском районе Нина Комарова сообщила «Комсомолке» о проблемах с отоплением в своем доме и в квартирах ее друзей.

-У нас на Звездинке батареи чуть теплые. Друзья с Полтавки и Панина жалуются, знакомая на Генкиной мерзнет. Я знаю о том, что произошла авария на улице Невзоровых, но не знаю, общая ли у нас причина охлаждения батарей или разные, - рассказала женщина.

Как сообщили в АО «Теплоэнерго», в результате аварии температура снизилась в помещениях 28 жилых домов. К 23:00 12 декабря в ремонте были задействованы 20 специалистов и 14 единиц техники, а о завершении работ стало известно в 13:00 следующего дня.

Как сообщили в компании, для снижения степени износа и количества аварий, нужно ежегодно заменять пять процентов сетей от общей протяженности.

- Для улучшения качества теплоснабжения принято решение существенно увеличить объемы замены теплосетей. В текущем году километраж замен увеличился почти вдвое. Ежегодный темп замены в объеме 100 километров сетей позволит уже в 2021 году снизить их повреждаемость вдвое, - прокомментировали в Теплоэнерго.

На предприятии также разъяснили, что к повреждениям коммуникаций в холодное время года могут приводить изменения гидравлического и температурного режимов. Чтобы исключить аварии и улучшить качество теплоснабжения, проводится ремонт в межотопительный период. Сети, которые прокладываются сейчас, более устойчивы к коррозии и перепадам давления.

Напомним, в зоне ответственности АО «Теплоэнерго» находится 2/3 потребителей Нижнего Новгорода. Компания не обслуживает Автозаводский район, а также часть Ленинского и Нижегородского районов.