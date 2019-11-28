Теплая осень – 2019: Синоптики рассказали об аномалиях уходящей осени

В этом году осень в Нижегородской области выдалась на редкость теплой: почти до конца сентября нижегородки разгуливали в легких платьях, а снега на улице нет до сих пор. Неужели это и есть обещанное глобальное потепление? «Комсомолка» выяснила, какие температурные рекорды были побиты за последние месяцы и когда нижегородцам ждать зимы.

Сентябрь

Первые две недели сентября в Нижегородской области господствовал антициклон, благодаря которому температура воздуха в дневные часы доходила до +25 градусов. А 14 сентября в Нижнем Новгороде и вовсе было по-летнему тепло – до +27 градусов. Однако во второй половине месяца все это компенсировалось вторжениями арктического воздуха, из-за которых пришлось включать отопление.

- Из-за этих колебаний средние фоновые значения оказались близки к норме, - пояснила начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева. – Хотя на самом деле в первой половине месяца в регионе была летняя погода, а во второй половине – осенний холод.

А вот по осадкам сентябрь заметно отставал от показателей прошлых лет. В самом Нижнем Новгороде выпала только половина месячной нормы, а в южных районах – треть.

Октябрь

А вот октябрь порадовал нижегородцев настоящими погодными аномалиями. В самом Нижнем Новгороде среднемесячная температура воздуха оказалась на три градуса выше многолетних значений, а на юге области – на четыре градуса.

- Конечно, это говорит о расширении границ теплого полугодия, - уверена Ольга Мокеева. – 21 октября в Нижнем Новгороде был превышен на 1,7 градуса абсолютный максимум, установленный в 1991 году. На этот раз столбики термометров поднялись до + 16,4 градуса. Еще один рекорд был побит 27 ноября - +13,4 градуса. Для сравнения, предыдущий абсолютный максимум был зарегистрирован в 1949 году.

Не подкачали и осадки – в течение октября в Нижегородской области выпало от полутора до двух месячных норм.

- Ночью 28 октября на территории региона наблюдался сильный ветер, - напомнила Ольга Мокеева. – В Ветлужском, Павловском, Шарангском и Володарском районах его порывы достигали опасных значений – до 25 метров в секунду. Как раз в это время здесь проходил активный холодный фронт.

Ноябрь

Этот месяц считается осенним лишь формально. Сами синоптики относят его уже к зимнему полугодию. Тем не менее без рекордов не обошлось и здесь.

- Надо понимать, что ноябрь еще не закончился, поэтому подводить его итоги пока рано, - напоминает Ольга Мокеева. – Однако в целом ноябрь был немного теплее обычного. 5 ноября был достигнут абсолютный температурный максимум - +10 градусов. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году. Тогда столбики термометров поднялись до +9,5 градусов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сейчас у нижегородцев к синоптикам – когда же придет настоящая, а не календарная зима?

- По сути, зимний режим в Нижнем Новгороде уже начался. Небольшие дневные оттепели уже никак не смогут повлиять на ситуацию, - уверена Ольга Мокеева. – И хотя в конце этой недели столбики термометров в регионе вновь могут подняться до плюсовых значений, на следующей неделе снова похолодает. Что касается снежного покрова, то декабрь крайне нестабильный месяц – снег может выпадать и снова таять. Однако в новогоднюю ночь снег в Нижегородской области точно будет.