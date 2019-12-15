2019-12-15T17:05:15+03:00
Общество

Кстовчанин Кирилл Цыганов стал финалистом шоу «Танцы» на ТНТ

В следующий этап 22-летний танцор прошел по итогам зрительского голосования
Анастасия НАЗАРОВА
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На телешоу молодой танцор пришел за новым ценным опытом.На телешоу молодой танцор пришел за новым ценным опытом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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22-летний Кирилл Цыганов из города Кстово прошел в финал шестого сезона «Танцев» на ТНТ. В следующий этап телепроекта молодой человек попал автоматически, став лидером еженедельного зрительского голосования 14 декабря. Узнав об этом, танцор схватился за голову, а после этого застенчиво заулыбался.

В финал телепроекта нижегородец попал по итогам зрительского голосования.

В финал телепроекта нижегородец попал по итогам зрительского голосования.

- Кирюшечка, это был настолько правильный момент прийти сюда. Потому что никто не ожидал, что тебя так полюбят. И ты не один. У тебя есть я и люди, которые за тебя голосуют. Я желаю тебе победы, - обратилась к танцору наставница Татьяна Денисова.

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Житель Кстова дошел до финала шоу "Танцы" на ТНТ
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В свою очередь два других наставника также пожелали успехов Кириллу Цыганову.

- Мне очень нравится качество твоего танцевания, - признался Егор Дружин.

- Так все неожиданно у тебя получилось, - отметил Мигель. - Ты раскрываешься от эфира к эфиру. Думаю, у тебя будет все круто.

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Кирилл танцует с десяти лет.
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Напомним, что четыре года назад уроженец Нижегородской области уже пытался попасть в телепроект «Танцы», однако тогда звездные наставники его не взяли: «Нет нутра, но потенциал огромный». Удача улыбнулась парню во второй раз, когда он пришел на шестой сезон шоу. Начиная с третьего концерта, он то и дело становился лидером еженедельного зрительского голосования.

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Подопечный Татьяны Денисовой покорил сердца телезрителей
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Кирилл Цыганов занимается танцами с десяти лет. Именно в этом возрасте его родители увидели в сыне потенциал и решили отдать в танцы. А дальше и сам втянулся.

- До сих пор горю этим, - признался молодой человек.

В проекте «Танцы» он решил поучаствовать, чтобы доказать в первую очередь себе, что сможет пройти сложный телевизионный путь и остаться при этом собой, но с новым ценным опытом.

- Мне нравится атмосфера, ход проекта, рабочий персонал, который все делает четко, номера, опыт, стиль, - заявил кстовчанин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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