«Боже, эти щечки!»: Татьяна Денисова взяла нижегородца Кирилла Цыганова в «Танцы» на ТНТ

22-летний уроженец Кстова Кирилл Цыганов прошел финальный отбор в шестой сезон популярного телешоу «Танцы» на ТНТ. В выпуске от 10 ноября молодой человек станцевал в паре с Тоней Грязновой из Богородска. Однако удача улыбнулась лишь ему. А Тоню звездные наставники отправили домой.

Тоня пробовала попасть на проект второй раз.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что в отличие от Кирилла Тоня пыталась попасть в «Танцы» второй раз (она безуспешно участвовала в кастинге пятого сезона). В этом году девушка предстала перед Егором Дружининым, Татьяной Денисовой и Мигелем в новом образе.

- Кудри - это воплощение моего внутреннего мира. В этом сезона я решила максимально сделать так, чтобы мне было комфортно, чтобы я чувствовала себя в гармонии. И сейчас я уверенно говорю, что хочу к Тане, - отметила нижегородка накануне финальных испытаний.

kirill__tsyganov Тоня Грязнова и Кирилл Цыганов в финальном отборе в "Танцы" на ТНТ

В свою очередь Татьяна Денисова призналась, что в Тоне ее привлекла замотивированность.

- Она все время работала, все время ее было видно в зале во время мастер-классов. Но должно быть одно качество, за которое точное вспомнишь, что это Тоня. И это должны быть не волосы, - отметила наставница.

По словам Тони Грязновой, кудри - воплощение ее внутреннего мира.Фото: СОЦСЕТИ

Комментируя возможное участие в проекте Кирилла Цыганова, Егор Дружинин заявил, что пока не понимает, в качестве кого хочет видеть нижегородцы в «Танцах».

- Мне очень нравится Кирилл. Вопрос: нравится он мне больше как постановщик или как исполнитель? – сказал Дружинин.

- Пока у меня очень хорошие впечатления от этого парня. И мне очень нравится, что он делал на классах у меня. Если он расслабится, чтобы за всей его скромностью, мы увидели персонажа, то вполне вероятно он попадет ко мне в команду, - заявил Мигель.

После энергичного танца в исполнении нижегородской пары зал взорвался аплодисментами. Восторги зрителей разделили и наставники. Первым слово взял Егор Дружинин, который не стал скрывать восхищение Кириллом и Тоней.

Нижегородцы надеялись вместе пройти финальный отбор, но удача улыбнулась только одному.Фото: СОЦСЕТИ

- Номер огонь, огнище! Класс. Молодцы! Спасибо, - поблагодарил хореограф. - Я не знаю, что комментировать по этому номеру, потому что у меня нет никакого желания вдаваться в какие бы то ни было хореографические подробности. Мне кажется, что эмоции здесь важнее, чем то, насколько виртуозно или не виртуозно вы это исполнили. Мне кажется, вы поймали правильный кураж, и он очевиден всему залу.

Мигель вовсе не мог подобрать правильные слова. Так его поразило увиденное на сцене.

- Тоня произвела у меня определенное впечатление на мастер-классах. Ты большая молодец! Я не рассматривал тебя к себе в команду, понимая, какие направления мне нужны и важны в танцовщике. Кирюха, честно, я боялся как-то подступиться. Я не понимал, зачем тебе нужен был этот проект. Сейчас я понимаю: он нужен тебе! Хочу, чтобы ты попал в него, - сказал наставник.

tatyanadenysova Хореографа Татьяну Денисову покорили розовые щечки Кирилла.

Но, несмотря на восхитительное исполнение «финального» танца и образы, которые примерили на себя Кирилл и Тоня, тройке наставников было не так-то просто принять решение. Первый в отказ пошел Мигель, следом эстафету перенял Егор Дружинин.

- Тонечка, ты мне очень нравишься, и я буду молиться, чтобы ты попала в команду. Кирилл, теперь по тебе. Мне кажется, проект «Танцы» нужен тебе в качестве хореографа. Но я не вижу того желания победить, которое вижу в других участниках. У меня нет решения ни по тому, ни по другому, - выдал в итоге Егор.

Последней свой вердикт вынесла Татьяна Денисова, которая известна своей любовью к сильному полу.

- Ребята, из вашей пары я рассматривала одного участника, и это была Тоня, - начала издалека Татьяна. - Тонечка, ты настолько трудилась на мастер-классах, тебя все время было видно, ты проявляла характер. Кирилл, тебя я долго время вообще не видела. Знаешь ли, я падкая на яркую внешность, а ты парень скромный. Но потом начала прислушиваться. Очень многие тебя уважают, многие желали тебе попасть в проект. Но мое сердце оставалось безучастным. Сейчас вы оба классно станцевали. Сегодня на прогоне я прошла мимо экрана и увидела твои щечки, Кирилл. Я говорю: «Боже, эти щечки! Боже, вы посмотрите, какие щечки!» Ты понимаешь? Кирилл, учись давать интервью, потому что ты в команде Татьяны Денисовой!

Радостный танцовщик из Кстова залился румянцем и убежал за кулисы, где его ждали близкие, приехавшие в качестве группы поддержки. А Тоня осталась на сцене, чтобы сказать пару слов наставникам, которые вновь не дали ей путевку в проект.

- Спасибо вам за колоссальный труд, за то, что вкладываетесь, полностью отдаетесь нам, - расплакалась нижегородка. - Я счастлива, что была здесь.

Впереди 22-летнего Кирилла Цыганова ждет нелегкая борьба за звание лучшего танцовщика страны и денежный приз в размере трех миллионов рублей!