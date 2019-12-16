Экс-мэр Нижнего Новгорода: «Последние 20 лет мало занимались обновлением теплосетей, а больше - контролем финансовых потоков»

Ситуацию с крупными авариями на теплосетях, приводящими к перебоям с отоплением большого количества домов, прокомментировал экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев. По его мнению, особенно серьезные меры необходимы там, где возраст коммуникаций достигает 20-30 лет.

- Процент изношенных сетей большой, я в этом не сомневаюсь. По моему личному мнению, в последние 20 лет, как мне кажется, мало занимались обновлением сетей, чтобы эти 63% уменьшать до 50-40 процентов. Мне кажется, что больше занимались контролем и регулированием финансовых потоков (уж больно это нравится некоторым). 63% износа - это прилично. К 70 %- это уже критическая цифра. Проблемой нужно очень серьезно заниматься. Нам просто везет. В прошлом году нам повезло в апреле месяце, когда лишь несколько десятков домов в центре города отключились. Сейчас авария в Советском районе на Невзоровых, на Автозаводе. Я уверен в том, что причина аварии на Автозаводе та же самая - это старые сети, - предположил Юрий Лебедев.

При этом он отметил, что настроен оптимистично, зная новое руководство АО «Теплоэнерго». Кроме того, на предприятии сохранились технические кадры, которые знакомы с городскими проблемами не понаслышке. При этом экс-мэр отметил, что у руководства ресурсоснабжающей компании есть новые идеи.

- Они хотят перекладывать сети не только осенью, весной и летом, но и зимой. Эту идею руководитель Теплоэнерго заимствовал в Москве. Износ сетей очень большой, и надо этим заниматься. Это сотни километров, если не тысячи сетей в Нижнем Новгороде. В течение двух-трех лет это не сделаешь, - пояснил Юрий Лебедев.

Как сообщили в Теплоэнерго, участки сетей, где были зафиксированы крупные технологические нарушения, уже включены в ремонтную программу 2020 года. Речь идет об участках в Нижегородском и Советском районах города.

Напомним, одна из последних крупных аварий произошла 12 декабря в районе улиц Головнина, Невзоровых и Полтавской. Это привело к снижению температуры в отопительных системах домов и учреждений Советского и Нижегородского районов. По завершении ремонта, сотрудники АО «Теплоэнерго» совместно с ДУКами приступили к дальнейшей регулировке и наладке гидравлических режимов сетей теплоснабжения.

Хронология аварий и ремонта теплосетей

7 ноября

Планово-предупредительные работы по ремонту магистрального трубопровода диаметром 700 мм возле дома №63/1 на улице Студеной (Нижегородский район). Температура воздуха снизилась в помещениях 59 объектов, из которых 55 – жилые дома. По данным АО «Теплоэнерго», ремонт был завершен к 18:00, а теплоснабжение восстановлено до конца дня.

18 ноября

Авария на участке трубопровода диаметром 400 мм на улице Фрунзе,21 (Нижегородский район). Температура воздуха снижена в 28 домах и трех социальных учреждениях. Ремонтные работы длились с 9:00 до 16:00.

25 ноября

Авария на участке теплосети (диаметр труб 700 мм) в районе улицы Головина,10 (Советский район). Батареи охладились в 302 домах. По информации АО «Теплоэнерго», ремонтно-восстановительные работы длились с 7:00. К 16:00 тепло было подано в 294 дома и все соцучреждения.

Еще восемь домов испытывали проблемы с отоплением из-за выявленных дополнительных повреждений коммуникаций. Они были устранены к 01.00 26 ноября.

26 ноября

Работы по переврезке на вновь смонтированный участок подающего трубопровода на улице Днепропетровской, 8а (Ленинский район). По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, теплоснабжение было приостановлено в 10:45, в 59 многоквартирных домах.

2 декабря

Ремонтно-восстановительные работы привели к нарушению подачи тепла в 13 многоквартирных домов и детский сад Автозаводского района. По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области произошло нарушение подачи тепла и горячей воды. Ремонт планировали завершить до 20:00.

5 декабря

Восстановительные работы в Автозаводском районе. По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, без отопления остались 12 многоквартирных домов и детский сад. Тепло в квартиры вернулось не ранее 22:00.Нарушение горячего водоснабжения зафиксировано в 103 домах, 12 детских садах и двух школах. Восстановить его также планировалось до 22:00.

12 декабря

Авария и ремонтно-восстановительные работы на участке теплосети в районе улицы Невзоровых и Тимирязева (Советский район). Температура батарей снизилась в 28 домах. Сварочные работы завершились к 13:00 13 декабря, после чего рабочие приступили к заполнению участка теплосети, регулировке и наладке гидравлических режимов.

14 декабря

Авария на теплосетях в Автозаводском районе города. По данным районной администрации, подача отопления была прекращена в 36 домов района. В 10:50 того же дня тепло вернулось в 17 жилых домов, а в 17:00 — в остальные 19 домов.