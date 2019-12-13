«Трупными массами залило весь лифт»: Жители дома, где мать десять дней прятала тело дочери, рассказали подробности чудовищной истории

Вот уже несколько дней нижегородцы не могут прийти в себя после чудовищной истории, произошедшей в самом центре города, на улице Белинского. Здесь мать в течение десяти дней не давала хоронить погибшую дочь, скрывая ее в заклеенной фольгой квартире. Лишь ужасающий запах, распространяющийся по дому, привлек к этому делу внимание правоохранительных органов. Однако, как оказалось, это было лишь начало злоключений здешних жильцов.

Нелюдимые соседи

Девятиэтажный дом на улице Белинского, где и произошла эта страшная история, построен по общежитскому типу – большой длинный коридор, из которого ведут десятки дверей в крохотные однушки. Волей-неволей соседи здесь сталкиваются по нескольку раз на дню и хорошо друг друга знают, но только не жильцов этой странной квартиры.

- Конечно, мы замечали, что это очень странная семья, - рассказывает житель этого дома Виктор Миронов (имя героя изменено – прим. Ред.). – Они вели очень уединенный образ жизни и совсем ни с кем не общались. Да что там говорить, они даже не здоровались ни с кем! Бывало, эта мама надвинет капюшон на лицо и идет, уткнувшись глазами себе под ноги. А уж если ей встретится кто-то из соседей, так она даже к двери своей не подойдет – будет дожидаться пока уйдут.

Вместе с матерью в этой странной квартире проживала ее 20-летняя дочь. Совсем молодая симпатичная девчонка, она была такой же нелюдимой. Ни страницы в соцсетях, ни шумных посиделок, ни друзей – ничего из того, что волнует любую девушку в ее возрасте.

- Честно говоря, за последние полтора года я ее видел всего несколько раз и всегда в сопровождении матери, - вспоминает Виктор. – Поговаривали, что эта девушка стоит на учете у психиатра. Хотя какое-то время она училась в университете, но потом ее отчислили. Говорят, причиной было как раз ее психическое состояние.

Впрочем, доподлинно об этом семействе никто ничего не знал. Видя их желание уединиться, соседи старались не лезть к жильцам странной квартиры. Тем более что особых неудобств они не причиняли.

Сама злополучная квартира сейчас опечатана.Фото: Василий КРОТОВ

- Ни шума, ни дебошей у них не было, - рассказывают соседи. – Единственное, чего мы опасались, что они рано или поздно устроят в доме пожар. Периодически у них что-то пригорало на кухне – да так, что дым шел коромыслом по всему этажу.

Квартира эта была вообще «с запашком» - изредка, когда дверь случайно оставалась приоткрытой, соседи видели там горы мусора и хлама. Однако до поры до времени закрывали на эти глаза. Пока в ноябре не случилось страшное, после чего молчать уже было нельзя.

«Не походила на девушку»

30 ноября 2019 года из окна этой квартиры на шестом этаже выпала молодая девушка. Бдительные соседи тут же вызвали скорую помощь и полицию. Однако спасти ее не удалось. Впрочем, самих местных жителей испугала не столько загадочная гибель молодой девушки, сколько обстоятельства этой гибели.

- Она выглядела очень странно, - признается соседка Елизавета. – Честно говоря, она даже не походила на девушку. Скорее, на какого-то плохо одетого мужичка. Меня это, конечно, шокировало. Но еще больше меня удивила реакция мамы и бабушки на ее гибель – они вообще никак не отреагировали. Ни слез, ни криков – вообще ничего. Словно, речь идет не об их дочери. Тогда мы окончательно убедились, что у этой семейки проблемы с головой.

Однако на этом странности только начинались. Через несколько дней тело девушки вернули матери в гробу. Жильцы по наивности думали, что вскоре последуют похороны. Но, как оказалось, у самой хозяйки квартиры были совсем иные планы.

- Крышка гроба стояла около их квартиры день, два, пять – вспоминают соседи. – Мы начали волноваться и вызвали участкового. Однако попасть в квартиру он не смог. По нашим заявкам он приходил несколько раз, но все тщетно. После его визита она только крышку гроба убрала в квартиру.

Теперь жильцы дома не могут пользоваться лифтом.Фото: Василий КРОТОВ

На десятый день терпение жильцов иссякло. Выносить дальше жуткий трупный запах, у них уже не было сил.

- Честно говоря, обо всей этой ситуации мы не знали до последнего, - признается жительница восьмого этажа Юлия. – Уже под конец я стала чувствовать, что из вентиляции идет какой-то странный запах гнилого мяса. Тогда-то соседи мне и рассказали весь этот ужас.

«Боялась инопланетян»

Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС и полиции вскрыли квартиру. Как оказалось, никого из живых внутри не было.

- Картина была жуткая, - честно признается Виктор Миронов. – Так случилось, что я был понятым и присутствовал при всем этом. Обклеенные фольгой стены, гроб с полуразложившимся телом девушки и невыносимый зловонный запах. Говорят, что она боялась инопланетян, поэтому и обклеивала квартиру фольгой. До сих пор у меня это все перед глазами.

Хозяйка квартиры появилась только ближе к вечеру. И тут же закатила жуткий скандал, обвиняя всех встречных и поперечных в незаконном проникновении на территорию частной собственности. Странное дело, но в тонкостях законодательства эта дама разбиралась весьма недурно.

- Несмотря на все ее протесты, ее увезли в психиатрическую клинику, - вспоминают соседи. – А на другой день сотрудники ритуальной службы приехали за телом ее дочери. Однако поленились спускать его на руках. Вместо этого они обвязали пленкой гроб и поставили его стояком в лифте. В результате, трупными массами залило весь лифт.

Сам дом построен по общежитскому типу.Фото: Василий КРОТОВ

С тех пор прошло уже четыре дня, но войти в лифт жители так и не могут. Все это время они ждут санитарную службу, которая должна обработать подъезд. Но до сих пор никто так и не появился.

- Тяжелее всего приходится старушкам с седьмого и восьмого этажей, - разводят руками жильцы. – Им приходится либо ехать в этом во всем, либо безвылазно сидеть у себя в квартире. Их жалко больше всего.

ОФИЦИАЛЬНО

- В настоящее время хозяйка квартиры находится на лечении в медицинском учреждении, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Все материалы дела переданы в Следственный комитет.