2019-12-13T12:42:33+03:00
Происшествия

«Ее похитили инопланетяне»: Нижегородка 10 дней прятала труп дочери в квартире, обклеенной фольгой

Чудовищная история произошла в самом центре Нижнего Новгорода
Василий КРОТОВ
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«Ее похитили инопланетяне»: Нижегородка 10 дней прятала труп дочери в квартире, обклеенной фольгой«Ее похитили инопланетяне»: Нижегородка 10 дней прятала труп дочери в квартире, обклеенной фольгой
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Обклеенные фольгой стены, гроб с полуразложившимся телом девушки, горы хлама и невыносимый зловонный запах – эту жуткую картину увидели жители многоэтажки на улице Белинского, заглянув туда следом за полицейскими 12 декабря. То, что в этой нехорошей квартире творится неладное, они подозревали и раньше.

- 30 ноября из окна этой квартиры выпала молодая девушка, - рассказали соседи в интервью телеканалу «Кстати». – Правда, выглядела она очень странно – одета в мужскую одежду, причем весьма потрепанную. Больше походила на какого-нибудь старичка. Мы тогда сразу вызвали скорую, полицию. Но спасти девушку не удалось.

Однако, как оказалось впоследствии, это был вовсе не конец истории, а ее начало. После всех необходимых процедур в морге, тело погибшей привезли домой. Тут-то и началось самое странное.

- Ее мать наотрез отказалась ее хоронить, - продолжали соседи. Что мы только ни делали: и уговаривали, и полицию вызывали – все без толку. На все наши причитания она отвечала одно – дочь похитили инопланетяне, а нам тело оставили. Она и квартиру поэтому фольгой обклеила – дескать, боится радиации и инопланетян.

В этом страхе женщина и ее соседи прожили десять дней. Даже приехавшие сотрудники ритуальной компании не смогли исправить ситуацию – мать погибшей девушки наотрез отказалась от их услуг.

- Как оказалось, она оплатила все похоронные принадлежности, но не оплатила сами похороны, - рассказали соседи. – Более того, от поступившего заказа она вскоре отказалась. Причины объяснять она не стала.

Правда, когда в дом нагрянула полиция, женщине все же пришлось объяснить причины своего поведения.

- Я никак не могу попасть на прием к следователю, который занимается расследованием гибели дочери, - объяснила женщина, старательно снимая на телефон всех участников инцидента. – До того, как меня примут, я не буду ее хоронить.

Впрочем, сдержать свое обещание женщине не удалось. Удушающий запах в квартире был столь силен, что сотрудникам полиции пришлось вскрыть дверь и извлечь труп. В результате, девушку в тот же день похоронил на Федяковском кладбище, а ее мать отвезли в психиатрическую клинику.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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