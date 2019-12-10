Плитка с изображением музыкантов из Led Zeppelin появилась в центре Нижнего Новгорода

Анонимный художник, назвавший себя Нижегородским Бэнкси, продолжает творить. И 10 декабря на фасаде дома № 11/51 на Славянской улице областного центра появилась его новая работа - плитка с изображением музыкантов из культовой рок-группы Led Zeppelin.

Новую работу анонимный художник посвятил культовой рок-группе Led Zeppelin.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Автор рассказал «Комсомольской правде», что эта плитка приурочена памятной дате. 10 декабря 2007 года рок-группы Led Zeppelin дала концерт в Лондоне после долгого молчания (оно длилось с 1988 года).

- Тогда место ударника Джона Бонэма, умершего в 1980 году, занял его сын Джейсон, - напомнил Нижегородский Бэнкси.

Новую работу анонимный художник посвятил культовой рок-группе Led Zeppelin.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Свою работу художник, который по-прежнему не раскрывает свое настоящее имя, сопроводил цитатой британского рок-вокалиста Роберта Планта, работавшего в Led Zeppelin: «Музыка - она для всех, кто ходит по этой планете».

Ранее в большом интервью Нижегородский Бэнкси рассказал, что является фанатом рок-музыки. И, по его мнению, на улице должны присутствовать музыкально-тусовочные герои, такие, которых прохожие будут узнавать.

- Можно привести сотни имен, о портретах которых будут спрашивать: «Кто это?» Вряд ли кто узнает в городе портрет одного из моих любимых писателей - Зебальда. Хендрикса знают почти все! А вот с современными рок-группами дела обстоят куда сложнее. Даже самых известных (музыканты Blur, Coldplay или Franz Ferdinand) мало кто узнает, - заявил художник.