«Вряд ли кто узнает Зебальда, а Хендрикса знают все!»: Нижегородский Бэнкси - об азулежу, любви к стрит-арту и тайне вокруг своего имени

Работы анонимного художника, называющего себя «Нижегородским Бэнкси», стали появляться в приволжской столице минувшим летом. Прогуливаясь в центре Нижнего Новгорода, жители увидели плитку с портретом рок-музыканта Алексея «Полковника» Хрынова на фасаде одного из домов. Никаких опознавательных знаков автор не оставил, отчего нижегородцы принялись гадать: кто же увековечил память музыканта? Позже на других фасадах появились плитки с портретами Джимми Хендрикса и участниками группы Queen. А недавно незнакомец порадовал новым творением - портретом флейтиста Яна Андерсона. «Комсомолка» связалась с анонимным художником и узнала, почему его интересуют исключительно музыканты, где обучился этому ремеслу и почему не готов назвать свое настоящее имя.

Одной из первых работ анонимного художника стал портрет Алексея "Полковника" Хрынова.Фото: СОЦСЕТИ

- Вы работаете в технике азулежу. Чем она вас привлекла? Где учились этому?

- По плиткам видно, что их не рисуют вручную - изображение переносится типографским способом. Азулежу - название португальских изразцов. В двух моих первых плитках (Хендрикс и Леша «Полковник») есть элементы этой техники - рамки. В случае с Queen и Jethro Tull были использованы голландские плитки (делфт). Я писал об этом, но журналисты все перепутали. Исправить это я не смогу. Есть еще, к примеру, красивые мексиканские плитки (талавера). Тоже будем использовать. В эту тему я стал погружаться по мере изготовления плиток. Но азулежу давно люблю.

- Так откуда возникла эта любовь?

- Просто смотрел фотографии португальских улиц, фасады которых выложены синими плитками. Очень красиво! Не то что серый бетон. Сама идея облицовки домов плитками с изображением запала мне в голову. Со временем она соединилась с тематикой рок-музыки, которой я увлекаюсь очень давно. А довел меня «до кондиции» документальный фильм «Выход через сувенирную лавку» (режиссером выступил известный стрит-арт художник Banksy. - Прим. ред.), в котором очень хорошо показана жизнь американских уличных художников. После этого фильма я и загорелся стрит-артом. Захотелось изобрести что-то свое, то, чего вокруг нет.

Плитка, посвященная группе The Beatles.Фото: СОЦСЕТИ

- На ваших плитках изображены исключительно рок-музыканты. Почему нет артистов, художников, на худой конец политиков…?

- Рок-музыка - тема без вариантов. Слушаю всю жизнь. И на улице должны присутствовать герои музыкально-тусовочные. Хотя и портреты любимых актеров, к примеру, Марлона Брандо или Джека Николсона, смотрелись бы неплохо. Я думал об этом. Если писатели, то, например, Пруст и Набоков, Кафка и еще десятки других. Главное, чтобы их узнавали. Можно привести сотни имен, о портретах которых будут спрашивать: «Кто это?» Вряд ли кто узнает в городе портрет одного из моих любимых писателей - Зебальда. Хендрикса знают почти все! А вот с современными рок-группами дела обстоят куда сложнее. Даже самых известных (музыканты Blur, Coldplay или Franz Ferdinand) мало кто узнает. Их я слушаю, хотя это уже далеко не свежая музыка. Слушаю и инди-рок, и современную электронику, и современный джаз. Тыкаю в «Яндексе» наугад альбомы 2018-2019 годов и открываю для себя новую музыку: Indian askin, Deerhunter, Panda Beer, Sam Rae - куча имен. Имена из современного джаза не буду писать - язык сломать можно. Если на плитке окажется модная сейчас Billie Eilish, вряд ли меня поймут. Да и ее саму не узнают. Хотя… Почему нет? А насчет политиков... Я их просто не выношу.

- Сколько времени уходит на изготовление одной такой плитки?

- Плитки не рисуются вручную, поэтому времени нужно не так много. Понимаете, настоящую португальскую плитку тут никто не распишет. Но моя идея не в том, чтобы ее старательно нарисовать кисточкой, а чтобы взять и приклеить портрет знаменитого рокера там, где никто не ожидал. Как пел Борис Гребенщиков, мы живем в неритмичной стране. Вот поэтому хочется видеть на своих улицах ритмически гениальных людей.

Недавно в центре города появилась плитка с изображением флейтиста Яна Андерсона.Фото: СОЦСЕТИ

- И, пожалуй, главный вопрос. Почему вы работаете инкогнито? В чем смысл?

- Если открыть свое имя, то будет казаться, что я работаю на себя и ищу какой-то хилой известности. Вот уже и в теленовостях мелькнуло про плитки. А я просто нашел себе хобби, о котором не обязательно докладывать другим. «Полковника» кто-то случайно заметил, потом разыскали Хендрикса. Замечательно! Теперь я сам подсказки даю. Если посмотрите фильм, о котором я упомянул, то станет ясно, что анонимность - основная фишка уличных художников.

- Какова же конечная цель? Хотите сделать серию работ с рок-музыкантами? У вас есть план?

- Удовольствие можно растянуть. Меня же никто не торопит. Главное - достать специальные плитки, которые сюда почти не привозят (не путайте с теми, что висят у нас в ванных комнатах). Если говорить про музыкантов, то дефицита имен пока нет. Но по заявкам я не работаю! Хотя они уже поступают. Отчасти поэтому и не хочется раскрывать свое имя.