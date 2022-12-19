Температурные качели и снег: Какой погоды ждать нижегородцам на наступившей неделе

На смену холодам в Нижегородскую область придет очередное потепление. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На смену холодам в Нижегородскую область придет очередное потепление. В ближайшие рабочие дни слабые морозы ещё будут держаться, а уже на выходных столбики термометров покажут 0 градусов. При этом к волнообразным морозам добавится дождь со снегом.

Согласно сервису Яндекс.Погоды, в понедельник температура воздуха утром, днем и вечером колебаться от -11 до -13 градусов. А вот ночью столбики термометров покажут -5 градусов. В течение всего дня будет идти небольшой снег.

Во вторник, 20 декабря, температура воздуха остановится на отметке в -5 градусов и только к ночи, возможно, опустится до -8 градусов. Весь день вновь будет идти снег. Ветер в этот день ожидается тихий. Влажность воздуха составит 89-93%, а атмосферное давление – 754-757 миллиметров ртутного столба.

Утром в среду будет пасмурно и без осадков, однако уже к обеду с неба вновь начнут падать белые снежные хлопья. Днем столбики термометров покажут -8 градусов, которые будут ощущаться как все -14 градусов.

В четверг, 22 декабря, будет становиться теплее. В первой половине дня пойдет снег и температура воздуха будет колебаться от -2 до -5 градусов, а во второй половине дня установится -1 градус и прольется дождь со снегом.

В пятницу дождь со снегом ожидается в течение всего дня. Утром и днем столбики термометров покажут от -1 до -2 градусов, а к ночи они достигнут отметки в ноль градусов. Преимущественно южный ветер достигнет 6,5 метра в секунду.

В субботу в Нижнем Новгороде утром, днем и вечером температура воздуха будет ноль градусов, но в ночь опустится до -2 градусов. Дождь со снегом не прекратится.

В воскресенье, наконец, подморозит, а с неба будет падать обычный снег. Утром столбики термометров покажут от -2 до -3 градусов, к вечеру они достигнут отметки в -4 градуса, а к ночи опустятся до -6 градусов. В этот день скорость ветра не превысит 4,3 метра в секунду.

Напомним, что метель и сильный снегопад обрушились на Нижний Новгород в ночь на 18 декабря. А уже утром водители откапывали свои машины, а «скорые» опаздывали на вызовы. Прочитать подробнее о последствиях снегопада можно здесь.