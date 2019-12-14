«Температура каждый час снижается»: Жители Автозавода мерзнут в квартирах без отопления из-за очередной аварии на теплосетях

Бесконечные проблемы с отоплением в Нижнем Новгороде продолжаются уже почти месяц. Регулярные аварии на теплосетях – самая часто обсуждаемая тема в социальных сетях. 14 декабря не стало исключением: на этот раз на отсутствие тепла жалуются жители Автозавода.

- На Автозаводе большая авария, жители Соцгорода сидят без тепла. И я в том числе. В квартире - плюс 12, и температура каждый час снижается. Накануне этой рукотворной "арктики" на магистралях случился первый прорыв, но его ликвидировали тяп-ляп. Как говорят источники, тупо забили в металлическую трубу деревянную заглушку. И её, разумеется, быстро выбило. Итог - по второму разу замерзающие жители, простуды, таблетки, - написал на своей странице в Facebook Александр Седов.

«Комсомольская правда» дозвонилась в Автозаводские энергетические сети, чтобы выяснить подробности. Однако, как утверждают сотрудники, никаких аварий на Автозаводе нет и не было.

- А что у нас с отоплением? У нас все хорошо, все по плану. Было отключение небольшое, но уже все греется, - удивленно сообщил дежурный. На последующие вопросы о том, когда именно и по какой причине отключалось отопление, он отвечать отказался.

Напомним, физический уровень износа теплосетей Нижнего Новгорода, находящихся в ведении АО «Теплоэнерго», составляет 63%. Как пояснили в компании, именно это стало причиной трех крупных аварий, которые случились в городе с начала отопительного сезона. При этом в Теплоэнерго отметили, что число технологических повреждений, произошедших в 2019 году, не превысило показателя аналогичного прошлогоднего периода.

Одна из последних заметных аварий произошла 12 декабря на участке теплосети в районе улиц Невзоровых и Тимирязева. Спустя время одна из жительниц дома в Нижегородском районе Нина Комарова сообщила «Комсомолке» о проблемах с отоплением в своем доме и в квартирах ее друзей.