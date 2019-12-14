«Звезда Гайдара», комьюнити-центр и арка молодоженов появились в арзамасском парке

В Арзамасе завершилось благоустройство парка имени Гайдара, которое проводилось благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» и участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В обновленном парке уже побывали министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев и губернатор Глеб Никитин.

- По-моему, получилось отличное новое пространство - функциональное и удобное. Очень важно, что в создании проекта благоустройства парка активно участвовали арзамасцы, в том числе самые маленькие из них. Такие места, как это, качественно меняют жизнь в малых городах. Чем больше их будет появляться в Нижегородской области, тем лучше, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства НО

Концепцию благоустройства разработал институт развития городской среды Нижегородской области. Теперь в парке есть площадки для отдыха, новые аттракционы, спортивная и концертная зона. Рабочие обустроили комьюнити-центр, установили арку для молодоженов, построили велодорожку и дорожку для скандинавской ходьбы. Появилась и конструкция «Звезда Гайдара», украшением которой стали 9 арт-объектов – это герои из произведений детского писателя. Также установили павильон проката и информационные стенды по истории парка и города.

Фото: пресс-служба правительства НО

На работы было потрачено 136 миллионов рублей, 50 из которых – грант, 36,1 миллиона – деньги из бюджета РФ, а остальное добавила Нижегородская область.

Напомним, в Выксе состоялось торжественное открытие парка «Лебединый рай», который тоже был благоустроен благодаря победе города во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения-2018». Там построили туристско-информационный центр, амфитеатр, беседку для церемоний бракосочетания и километровую вело-роллерную дорожку.